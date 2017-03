Stau nach Unfällen auf der A 4 Fast zeitgleich ereigneten sich am Donnerstagabend zwei Auffahrunfälle zwischen den Anschlussstellen Burkau und Pulsnitz. Ein Mensch wurde verletzt.

Auf dem Dach landete dieses Auto nach einer Kollision kurz vor der Anschlussstelle Pulsnitz. Auf der Gegenfahrbahn kam es fast zeitgleich zu einem zweiten Unfall. © Rocci Klein

Gleich zwei Auffahrunfälle haben am Donnerstagabend für teils erhebliche Verkehrsbehinderungen auf der A 4 gesorgt. Eine Pkw-Fahrerin war gegen 18.40 Uhr in Richtung Dresden unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Pulsnitz fuhr ein Auto auf das Fahrzeug der Frau auf. Sie hatte Glück im Unglück und wurde nicht verletzt. Der Unfallverursacher, dessen Fahrzeug sich durch die Kollision überschlagen hatte, zog sich leichte Verletzungen zu. Fast zeitgleich ereignete sich auf der Gegenfahrbahn – hier zwischen den Anschlussstellen Ohorn und Burkau – ein zweiter Auffahrunfall. Nach Polizeiangaben hatte ein Autofahrer verkehrsbedingt gebremst, was sein Hintermann offenbar zu spät bemerkte. Bei diesem Zusammenstoß gab es keine Verletzten. An den insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 45 000 Euro. Infolge der Unfälle musste die A 4 kurzzeitig gesperrt werden. (szo)

