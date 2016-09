Stau nach Prag Straßenbauarbeiten entlang der Umgehungsstraße sorgen noch wochenlang für Wartezeiten.

Bis mindestens 4. Oktober gibt es auf der Umgehungsstraße bei Usti Baustellenstau. © dpa

Nur wenige Wochen vor der Eröffnung des letzten Stücks Autobahn nach Prag müssen sich Autofahrer noch einmal in Geduld üben. Grund sind Bauarbeiten auf der Umgehungsstrecke zwischen Usti nad Labem (Aussig) und Lovosice (Lobositz) entlang der Elbe. „Der Abschnitt bei Prackovice war in einem so schlechten Zustand, dass er den kommenden Winter nicht überstanden hätte“, begründet eine Sprecherin der Straßenbehörde RSD, warum mit den Arbeiten nicht noch gewartet werden konnte. Der Verkehr wird in der Zeit auf eine Spur verengt und über eine Ampelschaltung gesteuert. Die Folge sind Wartezeiten von bis zu einer Stunde. Zwar ist das Ende der Baustelle am 4. Oktober abzusehen. Doch werden die Bauarbeiten etwas weiter Richtung Lovosice fortgesetzt.

Reisenden nach Prag steht noch die Ausweichstrecke (Staatsstraße 8) über das Böhmische Mittelgebirge zur Verfügung, doch auch dort müssen sie mit Verzögerungen rechnen, weil bis Ende November bei Velvety der Straßenbelag erneuert wird. Zumindest Pkws können sich dem durch Schleichwege über Brozanky, Zim oder Kletecna entziehen. Auf den engen Straßen sind allerdings auch die Baufahrzeuge von der Autobahnbaustelle unterwegs.

