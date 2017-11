Stau in Weixdorf bis Ende November

Auf der am stärksten befahrenen Straße in Weixdorf, der Königsbrücker Landstraße, brauchen die Autofahrer seit Monaten viel Geduld. Bauleute bringen im Ortszentrum den Fußweg in Ordnung, außerdem wird ein neuer Kanal verlegt. Die Straße ist deshalb halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt. Besonders während des Berufsverkehrs bilden sich lange Staus. Die Arbeiten sollen bis zum 25. November dauern – 20 Tage länger als ursprünglich geplant. Für die Erneuerung des Fußwegs werden 94 000 Euro investiert.

Die Bauarbeiten hatten im Sommer für Verwunderung gesorgt. Mit Beginn der Ferien zogen die Bauleute von der Königsbrücker Landstraße ab, obwohl der Fußweg erst zur Hälfte fertig war. Laut Stadtverwaltung wurden die Arbeiten unterbrochen, da die Drewag während der Sommerschulferien langfristig geplante Maßnahmen in der Nähe des Eisenbahnüberganges erledigen musste. Zwei Baustellen wollte man den Autofahrern nicht zumuten.

Derzeit wird in Weixdorf aber an vielen Stellen gebaut: So kommt es auf der Alten Moritzburger Landstraße und der Radeburger Straße zu Einschränkungen. Hier werden Kanaldeckel in Ordnung gebracht. Zudem ist die Straße Zum Windkanal bis 11. November voll gesperrt. (SZ/tdr/sh)

