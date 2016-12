Stau in Heidenau Autofahrer müssen sich auf der S172 auf längere Wartezeiten einrichten. Wegen Baumpflegearbeiten kommt es zu stockendem Verkehr.

Heidenau. Auf der S 172 in Heidenau staut es sich derzeit in Richtung Pirna bis zum Schwarzen Netto. Das bleibt auch noch bis Mittwoch so. Grund sind Baumpflegearbeiten in Höhe Habema. Deshalb steht dort eine Ampel. Am besten in beiden Richtungen über die Autobahn, Dohna oder Großsedlitz ausweichen.

