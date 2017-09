Stau-Gefahr am Holzmarkt Autofahrer in Bautzen müssen sich am Donnerstag und Freitag auf eine weitere Sperrung einstellen.

Am Holzmarkt in Bautzen wird gebaut. © dpa

Autofahrer müssen sich wegen der Großbaustelle am Bautzener Holzmarkt erneut auf Behinderungen einstellen. Dort wird in der zweiten Wochenhälfte die Fahrbahn neu asphaltiert. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird die Straße am Holzmarkt am Donnerstag und am Freitag zwischen 10 Uhr und 14 Uhr mehrmals für kurze Zeit voll gesperrt. Damit die Fahrbahndecke anschließend richtig aushärten kann, dürfen außerdem bis zum frühen Sonnabend keine Laster über die Straße rollen. Die Stadt wird eine Umleitung einrichten und rät allen Autofahrern, den Bereich in der zweiten Wochenhälfte großräumig zu umfahren.

Seit Monaten wird am Holzmarkt in Bautzen gebaut. Die Energie- und Wasserwerke (EWB) verlegen dort eine neue Fernwärmeleitung. Doch während der Bauzeit gab es einige Probleme. Wie Mitarbeiter der Stadtwerke mitteilen, beschädigte ein Unwetter Ende Juni den Rohrgraben. Auch konnte wichtiges Baumaterial nicht rechtzeitig angeliefert werden. (szo)

zur Startseite