Stau auf der Westtangente Weil der Schliebenkreisel in Bautzen gesperrt ist, werden die Autos umgeleitet. Doch das klappt nicht reibungslos.

Autos, wohin man schaut: Die Westtangente dient in Bautzen wegen des gesperrten Schliebenkreisels derzeit als Umleitungsstrecke. Und dort ist Anstehen angesagt. © Uwe Soeder

Wer derzeit nach Bautzen mit dem Auto fahren möchte, der benötigt zwei Dinge: starke Nerven und gute Ortskenntnisse. Im besten Fall sollte sich der Autofahrer schon überlegen, wie er durch die Stadt kommt, bevor er sich hinters Lenkrad setzt. Denn weil der Kreisverkehr an der Bautzener Schliebenkreuzung gesperrt ist, bilden sich auf der Umleitungsstrecke lange Auto-schlangen. Die Westtangente, sonst eigentlich ein Garant für zügiges Vorankommen, wird vor allem am frühen Vor- und späten Nachmittag zur Staufalle.

Noch bis kommenden Montag asphaltieren die Bauarbeiter den Kreisel. So lange müssen Autofahrer stadteinwärts über die Westtangente, die Kreuzung Neusalzaer Straße, die Äußere Lauenstraße und den Lauengraben fahren. Stadtauswärts führt die Umleitung derzeit vom Lauengraben über die Äußere Lauenstraße, den Lindenberg, die Heilig-Geist-Brücke, das Spreebad und die Westtangente. Doch auch wenn der Kreisverkehr an der Schliebenkreuzung am Montag gegen 8.30 Uhr freigegeben wird, können die Autofahrer noch nicht aufatmen. Denn dann sperrt die Stadt die Friedensbrücke halbseitig. Um das Eindringen von Wasser zu verhindern, werden die Dehnungsfugen an der Brücke abgedichtet. Für Autofahrer bleibt es stressig. Zwar können sie dann die Stadt über die Friedensbrücke verlassen. Stadteinwärts wird es aber eine Umleitung über die Heilig-Geist-Brücke geben.

Einige Bautzener fragen sich jetzt, warum die Stadt nicht den Kreisverkehr und die Friedensbrücke gleichzeitig bauen konnte. Auf diese Weise hätten die Bauleute eine Woche eher ihre Arbeit beenden können. Falko Wendler, Amtsleiter vom Hoch- und Tiefbauamt, weiß, warum das nicht möglich ist. „Es geht um die Anlieger im Bereich Clara-Zetkin-Straße und Andersen-Nexö-Straße“, erklärt er.

Würde man die Friedensbrücke und den Schliebenkreisel schließen, könnten diese Anwohner ihre Straße mit dem Auto gar nicht mehr verlassen. Mit einer Ampel würde die Stadt das Problem lösen und dafür sorgen, dass beide Seiten der Brücke befahrbar sind. Doch eine gute Lösung sei das nicht, meint der Amtsleiter. „Das würde zum Rückstau auf die Vogelkreuzung führen“, erklärt er. Am 21. Juli soll alles fertig sein. Dann wird auch die Friedensbrücke auf beiden Seiten freigegeben.

