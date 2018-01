Stau auf der A 4 hat bald ein Ende

Vor allem im Berufsverkehr müssen Auto- und Brummifahrer derzeit auf der A 4 viel Geduld haben. Wegen eines Schadens an der Brücke über die Wilde Sau führt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) seit mehr als einer Woche Reparaturarbeiten in dem Bereich durch.

Damit der Schaden behoben werden kann, sind der Standstreifen und die Lkw-Spur zwischen dem Dreieck Dresden-West und der Abfahrt Wilsdruff gesperrt. Der Verkehr wird während der gesamten Bauzeit in Fahrtrichtung Chemnitz auf zwei verengten Spuren an der Baustelle vorbeigeführt. Daher staut sich der Verkehr vor allem in den Morgen- und den späten Nachmittagstunden. Es kommt zu Verzögerungen von bis zu 30 Minuten. Aufgrund des Stauaufkommens wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit für den Verkehr teilweise sogar auf Tempo 60 reduziert.

Bis Donnerstagabend sollen die Arbeiten voraussichtlich abgeschlossen sein, wie Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert nun auf SZ-Nachfrage erklärt. „Wir liegen gut im Plan“, sagt sie. Am Freitag dürfte der Verkehr dann wieder wie gewohnt an Wilsdruff vorbei rollen.

Für den Steuerzahler entstehen laut Siebert durch die Reparatur keine Kosten. Die Arbeiten erfolgen im Rahmen der Gewährleistung. Im September war es an gleicher Stelle zu einem vergleichbaren Schaden gekommen, jedoch in Fahrtrichtung Chemnitz am Brückenanfang.

