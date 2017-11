Stau auf der A 17 Weil in den Tunneln Dölzschen und Altfranken ein Lkw Ampel und Beleuchtung beschädigt hat, sind zwei der drei Fahrspuren in Richtung Dresden gesperrt.

Wegen Instandsetzungsarbeiten nach einem Unfall im A-17-Tunnel Altfranken in Richtung Dresden kommt es zu Einschränkungen.

Am Donnerstagmittag hatte ein Lkw diverse Lampen und eine Ampelanlage auf der Richtungsfahrbahn Dresden beschädigt. Der Tieflader mit aufgeladenem Kran riss eine Ampel am Tunnelportal Dölzschen und die Beleuchtung im Tunnel Altfranken ab. Die Schäden müssen nun untersucht und die Tunnelausstattung umgehend instand gesetzt werden.

Zur Absicherung der Arbeiten im Tunnelfirst sind die rechte und mittlere Fahrspur gesperrt, die linke Fahrspur ist mit Tempo 60 für den Verkehr frei. Wegen Überlastung der verbliebenen Fahrspur erfolgt meist eine Blockabfertigung.

Es ist damit zu rechnen, dass diese Verkehrseinschränkung bis in die Abendstunden bestehen bleiben muss, die Arbeiten dauern an. Das Landes-Straßenbauamt bittet um besonders umsichtige Fahrweise, vor allem zum Schutz der Arbeiter an der Autobahn. (szo)

