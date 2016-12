Stau auf B 6 geht in die Verlängerung Auch im kommenden Jahr müssen Pendler zwischen Meißen und dem Dresdner Westen immer wieder mit Staus und Behinderungen auf der B 6 rechnen.

Der Abschnitt zwischen dem Grünen Weg und Am Urnenfeld soll eine neue Asphaltschicht bekommen. Noch gibt es keinen konkreten Termin für den Baustart, so Stadtsprecherin Diana Petters. Weiter halbseitig gesperrt bleibt die B 6 in Niederwartha. Dort wird die Brücke über die Bahnschienen erneuert. Hier sind die Arbeiter noch lange beschäftigt. Eine Ampel regelt den Verkehr an der Baustelle. (SZ/acs)

