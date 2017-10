Stau auf A 4 nach Unfall

Kabeldiebe Meißen. Am vergangenen Wochenende stahlen Unbekannte ein etwa 25 Meter langes Stromkabel von einer Baustelle an der Max-Dietel-Straße in Meißen. Zudem brachen die Täter in einen Bauwagen ein. Aus diesem wurde jedoch nichts entwendet. Der Schaden beträgt etwa 600 Euro.

Radfahrerin leicht verletzt Radebeul. Am Montagmorgen gegen 5.45 Uhr war der Fahrer (55) eines BMW auf der Forststraße unterwegs und wollte nach links auf die Meißner Straße abbiegen. Dabei erfasste er eine Fahrradfahrerin (21), die auf der Meißner Straße in Richtung Dresden fuhr. Die junge Frau wurde leicht verletzt.

Einbruch in Kita Stauchitz. Am vergangenen Wochenende drangen Unbekannte in eine Kita an der Straße Bahnhofsberg ein. Im Anschluss durchsuchten die Täter die Räume und stahlen eine Geldkassette. Zu dem Schaden liegen derzeit noch keine Angaben vor.

Alkoholfahrer gestoppt Großenhain. Am späten Montagnachmittag gegen 17 Uhr stoppten Beamte einen BMW auf der B 98 zwischen Großenhain und Wildenhain. Bei der Kontrolle des Fahrers (40) stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 0,5 Promille.