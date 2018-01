Stau am Altglas-Container Weil Weihnachten ungünstig lag, ist die Entsorgungsfirma nicht hinterhergekommen. Jetzt fährt sie Sonderschichten.

Diesen Containerstellplatz in Oderwitz fotografierte Anja Anders. Inzwischen wurden die Container geleert. © privat

An vielen Container-Standorten zwischen Löbau und Zittau hat sich in den vergangenen Wochen das gleiche Bild gezeigt: Die Altglas-Container sind randvoll. Flaschen, Gläser und Tüten sind rund um die Behälter abgestellt. Anja Anders aus Oderwitz hat zwei Standorte fotografiert und die Bilder bei Facebook veröffentlicht. „Seit Wochen hat sich nichts getan“, schreibt sie dazu. Verantwortlich für die Leerung der Altglascontainer ist seit 2015 die Spedition Bruno Halke & Sohn aus Niesky. Das Unternehmen leert im Auftrag des Landkreises rund 1 800 Behälter. „Weihnachten lag besonders ungünstig und viele Bürger halten sich nicht an das Einwurfverbot zu den Feiertagen. Container die kurz vor Weihnachten geleert wurden, waren nach den Feiertagen schon wieder voll“, erklärt Firmenchef Michael Halke gegenüber der SZ.

Seit Dezember fahren die Mitarbeiter der Spedition zusätzliche Touren, um der Lage Herr zu werden. „Dies behalten wir bei, bis sich eine Normalisierung der Lage abzeichnet“, so Halke. Bei der Entsorgung ist ein Zwei-Wochen- Rhythmus angestrebt, derzeit werden viele Standorte noch im Wochen-Rhythmus angefahren. Weil die Container-Standorte sehr vermüllt sind, dauert die Leerung und Reinigung zudem länger.

