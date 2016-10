Statt Zügen fahren Busse Der Abriss einer Brücke in Bautzen bringt Behinderungen für Bahnreisende mit sich.

Diese Brücke wird abgerissen. Das hat Folgen für den Bahnverkehr. © Uwe Soeder

Jetzt wird es ernst: Die Eisenbahnbrücke an der Zeppelinstraße in Bautzen wird abgerissen. Deshalb müssen nicht nur Autofahrer bereits seit fast drei Wochen einen Umweg in Kauf nehmen. Ab Sonnabend kommen auch auf Bahnreisende vorübergehend Einschränkungen zu.

So ist die Strecke zwischen Löbau und Bischofswerda von Sonnabend, 7.45 Uhr, bis Montag, 6.15 Uhr, komplett gesperrt. In dieser Zeit verkehren Busse. Da die deutlich länger unterwegs sind als die Züge, verschieben sich die Abfahrtszeiten in Richtung Dresden zum Teil über eine Stunde nach vorn, teilt der Verkehrsverbund Zvon mit. In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag wird auch Schienenersatzverkehr in Richtung Görlitz nötig.

Ab Montagfrüh bis nächsten Sonnabend ist dann die Strecke zwischen Löbau und Bautzen gesperrt. Auch hier verkehren Ersatzbusse, die in Richtung Dresden früher abfahren. Züge aus Dresden starten dagegen regulär, entsprechend später kommen Reisende an ihr Ziel. Ab 16. Oktober rollt der Zugverkehr in Bautzen dann über eine Behelfsbrücke. (SZ)

www.zvon.de/de/Fahrplanaenderungen

