Statt Radweg ein schönerer Spielplatz?

Im Süden des Stadtgebietes sollte sich das Radfahren spürbar mit einer neuen Querspange von Zschieschen nach Mülbitz verbessern. Dank der Deutschen Bahn, die schon die B-98-Ortsumgehung mitfinanzierte, sollte das Bahngleis des früheren Agro-chemischen Zentrums, die alte Schmiede-Bahn, als Radweg ausgebaut werden. Damit hätte Großenhain städteplanerisch mit einem Schlag die Radverbindung quer durch die Stadt, die ihr bislang immer gefehlt hat. Die Deutsche Bahn ist durch ihren Großbau an der Berliner Strecke in der Verpflichtung, Ausgleichsmaßnahmen im Stadtgebiet zu schaffen.

Doch offensichtlich war die Idee zu schön, um wahr zu sein. Die Bahn AG konnte letztlich selbst bei der Streckenbegradigung auf diese ungenutzten Gleisflächen zugreifen. So blieb dem einen oder anderen Großenhainer ein Griff auf sein privates Grundstück erspart. Nun sinnt die Stadt auf eine Alternative. Diskutiert wird ein Projekt im Stadtpark. „Unser gemeinsames Ziel mit der DB ist es, die starken Eingriffe im Stadtpark – unabhängig von künftigen Ausgleichspflanzungen – durch ein sinnvolles und geeignetes Projekt aufzuwiegen“, so Stadtsprecherin Diana Schulze. Diese Idee werde derzeit intensiver verfolgt und planerisch geprüft. Mehr sei im Moment noch nicht zu sagen, weil die Untersuchungen noch laufen. Frühestens im Juni/ Juli lasse sich Genaueres vermelden.

60 000 Euro Investitionsförderung

Wird also ein ganz neuer Abenteuerspielplatz im Stadtpark eingerichtet? Wird der Bestehende aufgemotzt? Kommt gar eine andere Freizeitattraktivität? Wir wissen es momentan noch nicht. Klar ist allerdings, dass die Bahn die Investition mit 60 000 Euro fördern wollte. Viel Geld also, das sinnvoll ausgegeben werden sollte.

Doch, was wird aus dem Rest des früheren Anschlussgleises der Werksbahn, das vom Cottbuser Bahnhof zur Schmiede führte? Genutzt wird es nicht mehr. 1995 verkaufte die Schmiede das Gleis samt Lok für eine Mark an den Agroservice. Dieses Unternehmen hatte da noch große Pläne. Der Agroservice sollte überregionaler Umschlagplatz werden. Geblieben sind damals hohe Kosten für den Unterhalt der Gleise und der drei Brücken auf der Strecke, die über den Mühlgraben, den Hopfenbach und die Röder führt. Teile der Strecke wurden beim Eisenbahnbundesamt abgemeldet. Über die Brücke Heiligengrund an der Röder verhandelte die Stadt mit dem Agroservice, der nun der Baywa gehört. Ebenso über den Verkauf von Flächen an der B 101 und den Abriss der Bahnanlagen mit dem Straßenbauamt. Dabei geht es um viel Geld. Als Eisenbahnunternehmen, so der Status als Streckeneigner, ist die Firma verpflichtet, das Gleisbett jeweils im Abstand von 2,25 Metern zu den äußeren Schienen in Ordnung zu halten – auch wenn die Strecke nicht mehr in Betrieb ist. Brücken müssen regelmäßig auf ihre Tragkraft geprüft, gestrahlt, gestrichen werden. Allein das ist teuer. Wer nach der Wende nicht offiziell von der Bahn vom Netz abgehangen wurde, ging von sich aus. Die Transporte kamen auf die Straße.

Die Baywa plant nun einen Güterumschlag am Flugplatz.

