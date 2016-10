Statt mit der Bahn mit dem Bus nach Berlin Ab Dezember können Dresdner ab 19 Uhr nicht mehr direkt mit der Deutschen Bahn nach Berlin fahren, sondern nur noch über Leipzig. Doch es gibt Alternativen.

FlixBus hat sein Angebot ab Dresden erweitert. © Symbolfoto: dpa

Ab Dezember können Dresdner ab 19 Uhr nicht mehr direkt mit der Deutschen Bahn nach Berlin fahren, sondern nur noch über Leipzig. Doch es gibt Alternativen. FlixBus hat sein Angebot ab Dresden erweitert. Mittlerweile gibt es Verbindungen im Stundentakt in die Hauptstadt, wie Unternehmenssprecherin Bettina Engert mitteilt. Die letzte Fahrt startet außer sonnabends um 23.45 Uhr nach Berlin. Die schnellste Verbindung dauert 2,25 Stunden ab Dresden Neustadt. In Berlin haben Dresdner mittlerweile die Wahl zwischen sechs Haltestellen: Berliner Omnibusbahnhof am Funkturm, Berlin Alexanderplatz, Berliner Südkreuz, Berliner Zoo, Berlin-Tegel oder Flughafen Schönefeld.

Aufgrund der großen Nachfrage erweitert die Fernbusfirma ihr Angebot auf neuen Strecken ab Dresden, so Engert. Anfang Dezember erhöht sie den Takt auf der Direktverbindung Dresden–Leipzig sowie zu weiteren innerdeutschen Zielen wie Heidelberg, Mannheim, Darmstadt oder Frankfurt am Main. (SZ/kh)

