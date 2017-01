Statt Geldübergabe klicken Handschellen Junger Mann wird wegen Fundunterschlagung verhaftet. Doch dann kommt noch viel mehr Kriminelles über ihn heraus.

Statt Geld für eine unterschlagene Fundsache zu bekommen, klickten bei einem Täter in dieser Woche die Handschellen. © Symbolfoto/dpa

Am 7. Januar meldete sich ein Instrumentenbauer bei der Bundespolizei am Dresdner Hauptbahnhof und zeigte den Verlust eines Kontrabassbogens im Wert von ca. 4.600 Euro an. Der Instrumentenbauer hatte die wertvolle Fracht versehentlich in der S-Bahn von Dresden nach Meißen liegengelassen. Als er den Verlust bemerkte, fuhr er mit seinem Pkw der betreffenden S-Bahn hinterher, konnte jedoch nach dem Erreichen des Zuges den Instrumentenkoffer nicht mehr auffinden.

Am Tag nach dem Verlust des Bogens meldete sich ein 24-Jähriger im Dresdner Musikhaus „ZOUNDHOUSE“ und bot einen wertvollen Kontrabassbogen zur Wertermittlung und anschließendem Kommissionsverkauf an. Der Anbieter ließ zum Zwecke des Weiterverkaufs an einen vermeintlichen Kaufinteressenten seine Personalien zurück. Der Fachverkäufer überprüfte die Ware und fand im Instrumentenkoffer eine Rechnung, ausgestellt auf den geschädigten Instrumentenbauer. Das ließ den Mann an der Rechtmäßigkeit des Weiterverkaufs zweifeln. Deshalb nahm er telefonisch mit dem Geschädigten Kontakt auf und schilderte diesem die Gesamtumstände. Der Instrumentenbauer konnte die Zweifel des Verkäufers schnell bestätigen und mit der Kopie der Auftragsbestätigung auch den Verlust des Bogens nachweisen und so diesen wiedererhalten.

Der glückliche Wiederbesitzer informierte unverzüglich die Bundespolizei Dresden zu dieser Entwicklung und übermittelte auch die Personalien des „Anbieters“. Die Beamten stellten fest, dass der mutmaßliche Täter der Fundunterschlagung durch das Amtsgericht Meißen wegen unentschuldigten Fernbleibens an einer Verhandlung wegen Erschleichens von Leistungen per Vorführhaftbefehl gesucht wurde.

In Absprache mit dem Musikhaus „ZOUNDHOUSE“ stimmte man nun die gemeinsame Vorgehensweise ab. Am Montag dieser Woche betrat der ahnungslose Täter erneut das Fachgeschäft und wollte sich seinen „Verkaufspreis“ abholen. Doch stattdessen klickten nun die Handschellen. Zu seiner Verteidigung gab er an, er habe nur den Wert des Instrumentenbogens schätzen lassen wollen, um ihn anschließend dem Fundbüro zu übergeben.

Der deutsche Staatsangehörige wurde am heutigen Dienstag dem zuständigen Richter am Amtsgericht Meißen vorgeführt, wo es eine weitere interessante Entwicklung gab: Neben der Bestätigung, dass der mittellose 24-Jährige bis zur neu anzuberaumenden Hauptverhandlung wegen Erschleichens von Leistung in Haft geht, wurde ferner bekannt, dass gegen ihn ein aktueller örtlicher Vollstreckungshaftbefehl wegen weiterer Eigentumsdelikte besteht. Zu vollstrecken waren hier 90 Tage Ersatzfreiheitsstrafe oder 900 Euro Geldstrafe. Außerdem wurde eine zur Bewährung ausgesetzte Jugendstrafe aufgrund von Auflagenverstößen in Vollzug gesetzt, was weitere 120 Tage Freiheitsstrafe zur Folge hatte.

Der junge Mann wurde nach Abschluss der Verhandlung direkt in die Justizvollzugsanstalt Dresden überführt.

