Statt Flüchtlinge kommen Polizisten Ursprünglich sollte die Halle im Pirnaer Gewerbepark eine Flüchtlingsunterkunft werden. Jetzt dient sie vorübergehend einem ganz anderen Zweck.

Die Halle im Gewerbepark wurde ursprünglich für Asylbewerber errichtet. Am Freitag ziehen hier aber erst einmal Polizisten ein. © Norbert Millauer

Die neue Halle im Pirnaer Gewerbepark „An der Elbe“ nahe der B 172 bekommt am Freitag die ersten Bewohner. Allerdings handelt es sich dabei nicht – wie ursprünglich vorgesehen – um Flüchtlinge. Wie das Landratsamt am Donnerstag mitteilte, wird die Bundespolizei vorübergehend die Halle nutzen. „Die Polizisten kommen in Dresden zum Tag der Deutschen Einheit zum Einsatz und werden voraussichtlich bis 4. Oktober in Pirna ihr Quartier aufschlagen“, sagte Landkreis-Sprecherin Annette Hörichs. Vor der bundesweiten Einheitsfeier am 3. Oktober in Dresden gelten aus Furcht vor Terroranschlägen und Ausschreitungen besondere Sicherheitsvorkehrungen. Sie wurden noch einmal verschärft, nachdem bei zwei Sprengstoffattentaten eine Dresdner Moschee und das Internationale Kongresszentrum getroffen wurden. Verletzt wurde dabei niemand. Zu der Feier in Dresden werden unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Joachim Gauck erwartet.

Links zum Thema Wird das neue Asylquartier noch gebraucht?

Die Halle in Pirna steht aufgrund der rückläufigen Asylbewerberzahlen leer und kann nun kurzfristig von der Polizei genutzt werden. (SZ)

zur Startseite