Statt der Bahn fährt der Bus

© Symbolbild/André Braun

Wer zwischen Leipzig und Döbeln pendelt, muss auch im Winterhalbjahr vom Zug auf den Bus umsteigen, wenn die Endhaltestelle Döbeln Zentrum ist. „Eine Bedienung dieses Haltepunktes durch die Linie RB 110 ist aus technischen Gründen weiterhin nicht möglich und erfolgt deshalb durch die Regionalbuslinie 750. Sie wird am Döbelner Hauptbahnhof mit der Linie RB 110 verknüpft“, teilt Jeanette Kiesinger, Pressesprecherin des Verkehrsverbundes Mittelsachsen (VMS), in Vorbereitung des Fahrplanwechsels mit. Der ist für den 11. Dezember vorgesehen.

„Auch in diesem Jahr wird es bei allen Verkehrsunternehmen Anpassungen der Fahrtzeiten sowie kleine Änderungen bei einzelnen Strecken und Haltestellenbezeichnungen geben“, so Jeanette Kiesinger. Die neuen Fahrpläne sind ab 5. Dezember in den Servicestellen der Verkehrsunternehmen und im VMS-Kundenbüro als Fahrplanbücher erhältlich. Außerdem stehen die Fahrpläne ab sofort in der elektronischen Fahrplanauskunft zur Verfügung.

Die Fahrplanbücher und Umleitungsfahrpläne, die über den Fahrplanwechsel hinweg gültig sind, gibt es für die vier Gebiete Stadt Chemnitz und Umland, Landkreis Zwickau, Erzgebirgskreis und Landkreis Mittelsachsen. Sie kosten jeweils zwei Euro. Sie können außerdem im Gesamtpaket als Fahrplanschuber für sieben Euro erworben werden. (DA/rt)

