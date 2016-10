Statt Bier fließt in der alten Brauerei nur noch das Regenwasser Durch den jahrelangen Leerstand verfällt das Areal in Bad Muskau zusehends. Nun überprüft der Kreis die Sicherheit.

zurück Bild 1 von 7 weiter Die Zeiten, in denen hier Getränke verkauft wurden, sind lange vorbei. Die Zeiten, in denen hier Getränke verkauft wurden, sind lange vorbei.

Vereinzelte Werbeschilder sind die letzten Überbleibsel des Getränkemarkts.

Von außen ein einziger Klotz. Innen gliedert sich das Haus in mehrere Etagen.

Der massiven Bauweise einiger Gebäudeteile kann die Zeit nur wenig anhaben.

Teile des Geländes erobert sich die Natur bereits zurück. Teilweise wachsen sogar Bäume.

Der imposante große Raum im Hauptgebäude der Brauerei, der wohl einmal ein Sudhaus gewesen ist, hätte das Foyer der Hotelanlage werden sollen, mit Zugängen zu den verschiedenen Teilen des Areals.Fotos: Joachim Rehle

Das Dach ist undicht und bekommt immer mehr Löcher.

Pläne gab es viele, umgesetzt wurde keiner. Seit Jahren steht die Brauerei beziehungsweise der Niederländische Hof, wie der Komplex in Bad Muskau auch genannt wird, leer und verfällt. Immer wieder treiben in den Gebäuden auch Vandalen ihr Unwesen. Nun soll vonseiten des Kreises überprüft werden, ob von dem Gelände eine Gefahr für die Verkehrssicherheit ausgeht. Gemeinsam mit Detlef Chmurek, dem ehemaligen Geschäftsführer der Fürst-Pückler-Resort-Betriebsgesellschaft mbH Bad Muskau, die ein Fünf-Sterne-Resort mit Kuranwendungen in dem Objekt betreiben wollte, hat sich die SZ vor Ort selbst ein Bild des Zustands gemacht.

Er habe die Bauaufsicht des Landkreises angeschrieben, die sich die Immobilie beim nächsten Vor-Ort-Termin in der Region einmal ansehen wird, erklärt Bad Muskaus Bürgermeister Andreas Bänder unlängst im Stadtrat. Dem vorausgegangen ist eine Nachfrage von Stadtrat Michael Lang, ob das Areal noch sicher sei. Denn bereits von außen machen einige Nebengebäude einen schlechten Eindruck. So ist das Dach auf den einstigen Eiskellern längst eingebrochen. Und anderswo sieht es nicht besser aus. Das Nebengebäude, in dem sich zuletzt ein Getränkemarkt befand, ist dabei auf den ersten Blick noch am besten in Schuss. So finden sich im Inneren zwar Müll, Unrat sowie Tierkot, eine Gefahr geht zumindest von diesem Gebäude aber wohl kaum aus.

Der Zustand des Hauptgebäudes wirkt da um einiges schlechter. Wie im Nebengebäude ist auch hier kürzlich von Unbekannten eine Tür aufgebrochen und das Gebäude betreten worden. Im Inneren machen sich die Löcher im Dach bemerkbar. Denn in nahezu allen Räumen vom Keller bis zum obersten Stockwerk ist es feucht. Neben allerlei Unrat finden sich hier aber noch Zeugnisse der ursprünglichen Nutzung des Gebäudes. So stehen im Keller noch einzelne, mannshohe Tongefäße. „Die stammen noch aus Pücklers Zeit“, sagt Detlef Chmurek. Sie haben die mehr als zwanzig Jahre seit der Schließung der Brauerei ebenso überstanden wie die 1,90 Meter dicken Wände der Kellergewölbe. Aber selbst bis dort unten ist das Regenwasser bereits vorgedrungen. Letztendlich hält die Brauerei ihrem Verfall nur aufgrund der massiven Bauweise stand.

Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres soll es nach Auskunft des Bürgermeisters einen erneuten Versteigerungsversuch des Gebäudekomplexes geben. 2014 und 2015 sind bereits zwei solcher Versuche gescheitert. In diesem Jahr ist zu einem erneuten Termin niemand erschienen, weshalb sich die Beteiligten darauf geeinigt haben, dass nicht als Versteigerungsversuch zu werten. Der Hintergrund ist dabei ein finanzieller. Denn dreimal kann die Volksbank Spree-Neiße, die an erster Stelle im Grundbuch eingetragen ist, ein Gebot ablehnen, bei der vierten Versteigerung muss das höchste Gebot für die Immobilie akzeptiert werden. Deren Verkehrswert liegt laut dem letzten Gutachten bei 24 000 Euro, die Bank will aber mindestens 130 000 Euro haben.

