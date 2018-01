Statt Bäumen brennt die Luft Nach 14 Jahren ist das Feuer der Weihnachtsbäume in Heidenau abgesagt. Die Gründe sind widersprüchlich. Doch es gibt eine Alternative.

Am Sonnabend wird am Lugturm, wie hier vor einigen Monaten, am Sonnabend ein Feuer entzündet. Diesmal brennen Weihnachtsbäume. © Archivfoto: Marko Förster

Heidenau. So wie im Dezember die Weihnachtsbäume gekauft werden, werden sie im Januar verbrannt. In Heidenau ist das seit 2005 mit einem Spektakel verbunden. Dieses Jahr auch, nur anders. Das für Freitag geplante Weihnachtsbrennen findet nämlich nicht statt. Das Problem scheint das Feuer zu sein, genauer gesagt das Nachlegen.

Die Stadt teilt mit, die SR Event & Management GmbH habe abgesagt. Es wäre das zweite Mal gewesen. Der Veranstalter habe keinerlei Anstrengungen unternommen, seinen Aufgaben im Zusammenhang mit der Vorbereitung nachzukommen, sagt Ordnungsamtsleiter Torsten Walther. Die Stadt habe ihn darauf hingewiesen. Am Dienstagnachmittag habe die Event-Gesellschaft mitgeteilt, die Veranstaltung nicht durchführen zu wollen. Der Geschäftsführer beruft sich auf eine Information der Stadt, derzufolge die Feuerwehr nur die Brandwache übernommen hätte, nicht aber eben das Nachlegen des Holzes, also das Werfen der Bäume in die Flammen.

Die Feuerwehr hatte den Termin fest eingeplant, sagt wiederum Wehrleiter Frank Queisser und wundert sich über die Absage. Bei der Stadt ist das aber nur als Zusage zur Brandwache angekommen.

„Die Wahrnehmung darüber hinausgehender Aufgaben war – wie dies bereits anlässlich des Weihnachtsbaumbrennens im vergangenen Jahr der Fall gewesen ist – durch die Feuerwehr zu keiner Zeit zugesagt worden“, sagt Walter. Abgesehen davon, müsste sich der Veranstalter darum kümmern. Viele Heidenauer bedauern das und fragen sich, warum man da nicht miteinander geredet hat.

Lugturm springt ein





Für die Stadt sei es zu spät gewesen, noch eine Alternative zu organisieren. Doch da springt Lugturm-Pächter Jens Genschmar ein. Er hat sich spontan entschlossen, am Sonnabend von 12 Uhr bis 18 Uhr zu öffnen und dort den ersten Lugturm-Weihnachtsbaum zu verbrennen. „Wer seinen Baum mitbringen und dem Feuer übergeben will, kann das gern tun.“

