Statt alter Baracke frischer Rasen

Die Mauerreste der alten Baracke nahe dem Klärwerk in Kohlmühle sind verschwunden. Jetzt sollen noch einige Restarbeiten erfolgen. So muss die obere Bodenschicht noch gefestigt und Rasen angesät werden. An die alte Baracke denkt dann niemand mehr. Die wurde früher als Arbeiterwohnheim genutzt. Später zeigte der Schwarzbachbahnverein Interesse an dem Objekt. Doch aufgrund des langen Leerstandes wären wohl die Sanierungskosten viel zu hoch gewesen. Die Stadt hatte dann entschieden, die Baracke abreißen zu lassen. Die Abrisskosten liegen bei 41 000 Euro. Die Stadt bekommt 90 Prozent der Abrisskosten gefördert. (SZ/aw)

zur Startseite