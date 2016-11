Statt 4 000 Euro ein Treffen mit Ralph Hasenhüttl

Diesen Namen wird Iordanis Deligiannis garantiert nicht vergessen: Beim RTL-Quiz „Wer wird Millionär“ sollte der Kandidat bei der 4 000-Euro-Frage raten, welcher Trainer sich auf die neue Bundesliga-Saison gefreut habe. Deligiannis tippte auf Sepp Hundehuus, einen Fantasienamen, und gewann nur 500 Euro. Die richtige Antwort lautete: Ralph Hasenhüttl.

Die Pressekonferenz am Mittwoch eröffnete der Pressesprecher von RB Leipzig daraufhin unkonventionell: „Eine Frage an Sepp Hundehuus: Auf welchen Gegner treffen wir am Freitag?“ Hasenhüttl grinste, benötigte weder die vier Antwortvorgaben noch einen Joker für die Lösung: Bayer Leverkusen. Doch damit nicht genug. Der RTL-Kandidat erhielt eine Einladung von RB. „Dann darf er mich auch mal kennenlernen, damit er sich nicht ganz so sehr ärgert, dass er ausgeschieden ist“, sagte Hasenhüttl. Statt 4 000 Euro also ein Meet & Greet mit Ralph Hasenhüttl. Ist das mehr als ein Trostpreis?

zur Startseite