Statnik will Domowina-Chef bleiben Als größte Herausforderung sieht der 33-Jährige die Situation an den sorbischen Schulen. Hier ist die Lage schwierig wie noch nie.

David Statnik ist Vorsitzender des sorbischen Dachverbandes Domowina. © Uwe Soeder

Bildung und Sprache – diese beiden Themen sollen noch stärker in den Mittelpunkt der Arbeit der Domowina rücken. Das kündigt der Vorsitzende David Statnik an. Seit sechs Jahren ist der 33-Jährige Vorsitzender des sorbischen Dachverbands. Eine Wahl, die auch für einen Generationswechsel steht: Die Zahl der Mitglieder sei seither um 200 auf knapp 7400 gestiegen, viele junge Leute hätten den Weg zur Domowina gefunden, sagt Statnik.

Am 25. März will der Sorbe bei der Hauptversammlung in Hoyerswerda erneut für den Vorsitz kandidieren. Schließlich sieht er längst nicht alle Aufgaben für die kleinste slawische Minderheit angepackt. Lehrermangel und geburtenstarke Jahrgänge führen auch im sorbischen Siedlungsgebiet zu einer schwierigen Situation. Darauf haben die Domowina und der Sorbischen Schulverein jetzt in ihrer Stellungnahme zur Novellierung des sächsischen Schulgesetzes hingewiesen. Eine Forderung lautet, dass in der neuen Richtlinie ein Anhörungsrecht für die sorbischen Interessensvertreter gesetzlich verankert wird, wenn es um Belange sorbischer Schulen geht. Auch bei der Schulnetzplanung der Kreise wollen sie ein Wort mitreden, damit sorbischen Schulen künftig nicht dem Rotstift zum Opfer fallen.

Parallel wirbt der sorbische Schulverein um Lehrernachwuchs – bei sorbischen Gymnasiasten wie auch bei Quereinsteigern. „Zudem finanziert die tschechische Staatsregierung pro Schuljahr eine Lehrerstelle in der Lausitz. Dieses Programm wird fortgeführt“, sagt Statnik. Nach Schätzungen des Schulvereins werden bis 2022 mehr als 70 sorbischsprachige Lehrer in der Ober- und Niederlausitz in den Ruhestand wechseln. Derzeit lernen gut 4 000 Schüler in sorbischen Klassen in Sachsen und Brandenburg, Tendenz leicht steigend.

Viele junge Kandidaten

Deshalb will die Domowina weiter Ideen und Partner für den Erhalt der sorbischen Sprache suchen. Neue Impulse wünscht sich Statnik auch aus den eigenen, neu zu wählenden Gremien. „Wir haben 30 Mandate zu besetzen. Es gibt viele junge Kandidaten für die Ämter, die frischen Wind für unseren mehr als 100 Jahre alten Verein mitbringen“, sagte er.

Bei der Hauptversammlung werden die 200 Delegierten aus der Ober- und Niederlausitz neben dem neuen Vorsitzenden auch den Bundesvorstand wählen. In Sachsen und Brandenburg leben rund 60000 Sorben beziehungsweise Wenden.

