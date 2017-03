Stativkarawane zieht ins Museum Im Neustädter Stadtmuseum werden ab 10. März Fotos der Stativkarawane gezeigt.

Bald sind im Stadtmuseum Neustadt Fotos der Stativkarawane zu sehen.

Das Stadtmuseum bereitet sich auf die nächste Sonderausstellung vor. Ab 10. März werden an der Malzgasse Fotos von Sven Dietrich, Sven Legler und Thomas Pöschmann gezeigt. Die drei gehören zur sogenannten Stativkarawane, einer elfköpfigen Gruppe von Hobbyfotografen aus dem Elbsandsteingebirge. Sie werden unter dem Titel „Mystische Sächsische Schweiz“ ihre 30 schönsten Bilder ausstellen, die sie in der Sächsischen Schweiz aufgenommen haben. Um die Landschaft möglichst spektakulär festzuhalten, sind die Fotografen meist zu ungewöhnlichen Tages- und Nachtzeiten unterwegs. Sie zeigen auf den Fotos die Felsenwelt, so wie sie ist: Mal schroff im gleißenden Sonnenlicht oder verträumt im aufsteigenden Nebel. Die Fotografen werden Anfang kommender Woche damit beginnen, die Ausstellung vorzubereiten. Die Schau wird am 10. März eröffnet und läuft bis 18. Juni.

Bis Sonntag, dem 5. März sind im Museum als aktuelle Sonderausstellung Ölbilder der Sebnitzer Malerin Erika Hofmann zu sehen. Sie zeigen Motive aus ihrer Heimat – was gleichzeitig der Titel der Schau ist. (SZ/kat)

Öffnungszeiten: Di.-Do. 9.30-16 Uhr, Fr. 9.30-14 Uhr, Sa. und So. 13-17 Uhr. Mo. ist Ruhetag.

