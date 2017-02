Stativkarawane spielt’s noch mal

Die Stativkarawane ist mit ihrer Multivisionsshow „Die Magie der Sächsischen Schweiz“ im Frühling erneut in den Grenzland-Lichtspielen in Neustadt zu Gast. In dem 90 Minuten langen Film werden Landschaftsaufnahmen aus der Sächsischen und Böhmischen Schweiz auf einer Großleinwand gezeigt. Die Bilder präsentieren einen Querschnitt durch die vier Jahreszeiten. Die Gruppe von Hobbyfotografen aus der Region zeigt ihre Aufnahmen am 16. und 17. März im Kino. Im vergangenen November hatte die Stativkarawane dort schon einmal einen Auftritt, wegen der großen Nachfrage wurden die zwei Zusatztermine angesetzt. Für die Vorführung am Freitag, dem 17. März, gibt es keine Tickets mehr, für den 16. März nur noch einige wenige Karten. (SZ/kat)

Tickets für den 16. März 2017 können im Neustädter Kino unter 03596 5099475 reserviert werden oder per E-Mail an info@kino-grenzland-lichtspiele.de

zur Startseite