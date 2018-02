Statistik spannend verpackt Die Stadtbibliothek hat trockene Zahlen in ein Video eingebettet. Nicht nur die Zahl der Neuanmeldungen ist gestiegen.

Auch Spiele gehören zu den Medien, die man in der Stadtbibliothek Hartha ausleihen kann. Mitarbeiterin Sophia Wolfram hat alle Zahlen und Projekte aus dem Jahr 2017 in einem Video verarbeitet. Das kleine Foto zeigt einen Screenshot daraus. © André Braun

Hartha. Das Video läuft mit poppiger Musik, gesprochen wird allerdings kein Wort. Wie schon im Vorjahr bietet die Stadtbibliothek Hartha einen Jahresrückblick der besonderen Art an. Vor einem Jahr drehten Mitarbeiterin Sophia Wolfram und Klara Weise, die damals ein Praktikum in der Bibliothek absolvierte, einen richtigen Film, in dem die statistischen Fakten aus dem Jahr 2016 verpackt waren. Der Clip war etwas länger als fünf Minuten.

Für das Rückblickvideo 2017 kommt Sophia Wolfram mit dreieinhalb Minuten aus. „Ich wollte etwas anderes machen als im vergangenen Jahr“, so Wolfram. Anregungen dazu hat sie sich bei Kochvideos geholt, die bei Youtube laufen. „Die sind oft in der Stop-Motion-Technik aufgenommen, die habe ich für unser Video ebenfalls umgesetzt“, sagt Sophia Wolfram. Stop-Motion ist laut Wikipedia eine Filmtechnik, bei der eine Illusion von Bewegung erzeugt wird, indem einzelne Bilder (Frames) von unbewegten Motiven aufgenommen und anschließend aneinandergereiht werden. Mit einem Schnittprogramm wurde das Video zusätzlich bearbeitet.

Sophia Wolfram suchte aus den Veranstaltungen des vergangenen Jahres Fotos heraus. Auch ein kurzer Videoclip vom Auftritt der Musiker Tim und Brendan O’Shea ist dabei. Karten mit den Zahlen des vergangenen Jahres, die aus einem Buch herauszuwachsen scheinen, bilden den Auftakt des Videos. Weiter geht es mit Hinweisen auf die insgesamt 107 Veranstaltungen wie Lesungen, Konzerte oder Ausstellungen. Dazu gehören aber auch die Projekte, bei denen die Bibliothek federführend war. Das sind zum Beispiel der Buchsommer, die Aktion Leseheld, Kinderfest, Basteltage und die Veranstaltungsreihe „Kilian“ (Kinderliteratur anders).

Auch ein Hinweis auf die aktuelle Ausstellung „Grafik und Fotografie“, die noch bis Mai zu sehen ist, und auf den neuen Computer für Besucher fehlen nicht. Gezeigt wird, wer 2017 in der Bibliothek zu Gast war. Die Autoren Yvonne Eisenring, Clemens Meyer und Henner Kotte gehörten ebenso dazu wie der Künstler Ekkehard Stark und die schon erwähnten Musiker Tim und Brendan O’Shea. Das Schlussbild zeigt das Team der Stadtbibliothek: Chefin Andrea Zenker, Ines Just und Sophia Wolfram.

„Mir macht es einfach Spaß, Illusionen zu schaffen“, sagt Sophia Wolfram. Auf diesem Weg könne die eher trockene Statistik spannend verpackt werden. Sie ist sich sicher, dass mit der Verlinkung des Videos auf der Facebook-Seite der Stadtbibliothek auch junge Leute erreicht werden. „Vielleicht lässt sich der eine oder andere dadurch zu einem Besuch bei uns animieren“, hofft sie.

Seit knapp zwei Jahren bietet die Bibliothek ihren Lesern über das Portal Bibo-on die digitale Ausleihe an. Aktuell gibt es 203 Nutzer, die im vergangenen Jahr über 1000 E-Books ausgeliehen haben. Insgesamt hat es im vergangenen Jahr über 30 000 Ausleihen gegeben. Die Bibliothek Hartha verzeichnet 525 aktive Nutzer, davon haben sich 2017 über 100 neu angemeldet. Knapp 18 000 Medien stehen zur Verfügung.

