Statisten neben Tom Pauls

Sie waren Statisten beim Film mit dem Arbeitstitel „Die Bombe", der 1983 im Neubaugebiet an der heutigen Lößnitzstraße 9 A bis C in Coswig gedreht wurde (v.li.): Volker und Christine Klitzke sowie Hartmut Strelow. Die „Filmbombe" lag ungefähr dort, wo heute rechts der Nadelbaum steht.

Am 22. Februar wird der Film „Zeitzünder“ um 18 Uhr im Rathaus gezeigt.

Coswig. Diesmal haben sie ein Gesicht. Zumindest drei der etwa 100 Statisten, die vor 35 Jahren beim Film „Zeitzünder“ mitgewirkt haben. Drehort für den Bombenfund aus dem Zweiten Weltkrieg war auf einer Brache vor dem Hochhaus 9 A bis C der heutigen Lößnitzstraße – damals Otto-Grotewohl-Straße. Christine und Volker Klitzke sowie Hartmut Strelow wohnten damals dort und spielten mit. „Der Aufnahmeleiter Wolfram Klieme war mein Schulfreund, der leider Anfang des Jahres verstorben ist“, erzählt Volker Klitzke.

Quasi zeitgleich mit Erscheinen des ersten SZ-Beitrags über die neuerliche Filmvorführung im Coswiger Rathaus. Wolfram hatte seinen Freund über den geplanten Dreh informiert: Statisten und auch eine Wohnung wurden gesucht. „Aber ich rate euch, stellt eure Wohnung nicht zur Verfügung, hatte er damals zu uns gesagt“, erzählt Volker Klitzke rückblickend. „Ihr würdet sie nicht wiedererkennen, meinte Wolfram.“

Und so haben die Klitzkes und auch Hartmut Strelow nur als Kleindarsteller mitgewirkt. Ihre Aufgabe: das Verlassen ihrer Wohnungen gemeinsam mit den anderen Bewohnern. Denn für die Entschärfung der Fliegerbombe musste der gesamte Block evakuiert werden. „Mit kleinen Reisetaschen oder Koffern mussten wir die Treppe herunterlaufen“, erzählt Christine Klitzke. „Der Hausflur war beleuchtet und man sah dann nur unsere Schatten hinter den Glasscheiben.“ Doch das ganze funktionierte natürlich nicht beim ersten Mal.

„Auf jeden Fall mehr als viermal mussten wir die Stufen runter- und wieder hochlaufen. Jedes Mal stimmte irgendetwas nicht. Mal hatte jemand Licht in einem Fenster gemacht, wo keins sein sollte, mal jemand das Fenster geöffnet oder hinter einer Gardine hervorgeschaut“, erzählen die Klitzkes. „Für unsere Kinder, zehn und elf Jahre alt, war das unheimlich aufregend. Und wir hatten in unseren Koffern flüssigen Proviant“, erzählen die beiden lachend. Denn es gab immer wieder zwischendurch Zeiten, in denen die Bewohner im Treppenhaus auf den nächsten Start warten mussten. „Und die Filmleute haben dann immer gemeckert, wenn wieder was nicht geklappt hat.“ Nach etwa drei Stunden war die Szene dann im Kasten. Zehn DDR-Mark gab es für jeden erwachsenen Statisten, acht für Kinder.

Interessant waren für die Anwohner auch die Schauspieler wie Frank Dehler, Helga Göhring, Marita Böhme und Tom Pauls. „Aber eigentlich schauten wir alle auf Frank Dehler. Tom Pauls war damals überhaupt noch nicht so bekannt“, sagt Christine Klitzke.

Die gesamten Dreharbeiten dauerten mehrere Wochen – und immer bis etwa 3 Uhr früh. „Das war belastend“, sagt Hartmut Strelow. „Es war nachts immer laut wegen der Baggerarbeiten und taghell. Schlafen konnte man kaum“, erinnern sich die ehemaligen Hausbewohner. „Wir sind dann schon ins Wohnzimmer umgezogen, um überhaupt ein wenig zu schlafen“, erzählt Christine Klitzke.

Lustige Episoden gab es natürlich auch: So war vor dem Block eine Telefonzelle aufgestellt – eine Attrappe für den Film. „Leute, die das nicht wussten, wollten darin telefonieren“, erzählt Christine Klitzke lachend. Und dann erinnern sich alle noch, dass jede Menge Strohballen für den Filmdreh benötigt und herantransportiert wurden. „Aber dann fehlten ganz viele, weshalb noch welche nachgeliefert werden mussten“, erzählen sie. „Die haben welche bestimmt für ihre Karnickel gebraucht.“

Als der Film dann gezeigt wurde, waren die Kleindarsteller ganz gespannt. „Doch wir haben nicht viele erkannt. Trotzdem war es ein großer Spaß, aber am Ende auch ganz schön belastend.“

Ordnungsamtschef Olaf Lier wusste vom Dreh eines solchen Films in Coswig. Und Stadtmuseums-Mitarbeiterin Anne Zabel ging in Archiven auf die Suche. Tatsächlich findet sich der Film, der am 8. Februar 1984 erstmals im DDR-Fernsehen ausgestrahlt wurde, im Deutschen Rundfunkarchiv. Nun soll der knapp einstündige Streifen am 22. Februar um 18 Uhr im Rathaus noch einmal gezeigt werden.

