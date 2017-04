Statisten für die Waldbühne Jonsdorf gesucht Am Dienstag veranstaltet das Zittauer Theater ein Casting für Interessenten. Die müssen diesmal länger Zeit haben als noch im vorigen Jahr.

Die Waldbühne Jonsdorf © Thomas Eichler

Jonsdorf. Für das Stück „Der König der Schmuggler – Das Geheimnis des Pascherfriedel“ auf der Waldbühne in Jonsdorf sucht das Gerhart-Hauptmann-Theater männliche und weibliche Laienschauspieler ab 14 Jahren, die Lust haben, eine Statistenrolle zu übernehmen. Besondere Vorkenntnisse sind dafür laut Theater nicht notwendig. Interessenten können sich am kommenden Dienstag, um 16 Uhr, im Foyer des Theaters zum Casting einfinden. Interessenten für eine Statistenrolle sollten sich in diesem Jahr aber etwas mehr Zeit einplanen. Denn der „König der Schmuggler“ wird in zwei Zeiträumen auf der Jonsdorfer Waldbühne gespielt – einmal bis zum 25. Juni und dann nach gut zweiwöchiger Pause vom 13. Juli bis 13. August erneut.

Wie verbirgt man sich am besten vor dem Gesetz und wird trotzdem von allen gefürchtet? Mit dieser Frage beschäftigt sich das Schmugglerabenteuer um den Pascherfriedel, das von Axel Stöcker verfasst wurde. In dem Stück treibt eine Oberlausitzer Schmugglerbande im Zittauer Gebirge ihr Unwesen, die vor genau dieser schwierigen Aufgabe steht. Daraufhin taucht plötzlich der berühmt-berüchtigte Pascherfriedel in den Wäldern auf.

Das Theater verspricht ein großartiges Schauspiel, das von der Zittauer Schauspielintendantin Dorotty Szalma inszeniert wird. Premiere feiert das Stück am 17. Juni, um 17 Uhr. Ab sofort sind für das Waldbühnen-Stück Karten erhältlich. An diesem Sonnabend gibt es von 10 bis 13 Uhr einen Rabatt von 50 Prozent auf die Tickets. (SZ)

zur Startseite