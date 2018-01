Stationen nach Heiligen benannt Die Entbindungsstation im Malterserkrankenhaus heißt zum Beispiel seit Januar „Margareta“. Das ist die Schutzpatronin der Gebärenden.

Kamenz. Zum Jahresbeginn wurden die Stationen des Malteserkrankenhauses St. Johannes in Kamenz umbenannt. Die Stationen tragen nun die Namen von Schutzheiligen, die mit Heilung und Genesung in Verbindung stehen. Die geburtshilfliche Station ist ab sofort zum Beispiel als „Station Margareta“ nach der Schutzpatronin der Gebärenden benannt.

Die Palliativstation heißt „Station Raphael“, benannt nach diesem Schutzpatron der Kranken, der für körperliche und emotionale Heilung und Geborgenheit steht. Auch die Heiligen Lukas, Benno, Barbara und Katharina finden sich in den Bezeichnungen der Krankenhausstationen wieder. „Mit den neuen Namen möchten wir dem christlichen Anliegen unseres Krankenhauses stärker Ausdruck verleihen“, sagt Florian Rupp, Geschäftsführer der Malteser Sachsen-Brandenburg gGmbH. „Ich danke unseren Mitarbeitern, die Ideen für die Umbenennungen eingebracht haben, und freue mich nun, dass wir viele ihrer Vorschläge umsetzen konnten.“ Auf jeder Station soll in Zukunft am Ehrentag des jeweiligen Schutzheiligen außerdem ein kleines Patronatsfest gefeiert werden. So startet das neue Jahr mit vielen guten Ideen. (SZ)

