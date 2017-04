Stationen eines Paradiesvogels Schräge Kostüme, seltsame Marotten, immer ein lockerer Spruch – das ist Udo Lindenberg. Bilder einer Karriere.

Schräge Kostüme gehören auch dazu: 2008 begann Udo Lindenberg seinen Auftritt in Riesa im Astronautenkostüm. © Robert Michael Schräge Kostüme gehören auch dazu: 2008 begann Udo Lindenberg seinen Auftritt in Riesa im Astronautenkostüm.

1983 trat Lindenberg in Ost-Berlin auf. Vier Lieder durfte er bei dem von der FDJ organisierten Konzert singen. Acht Jahre hatte er um eine Auftrittsgenehmigung gekämpft.

Bei den Echos räumte der selbst ernannte Panik-Rocker gleich dreimal ab. Kritik am Pop-Business kann er trotzdem nachvollziehen: Vieles sei heute strategischer, man überlege mehr, was sich verkauft und im Radio gespielt wird.

Musik ist nicht alles. Nebenbei arbeitet Lindenberg als Maler. Hier posiert er im Jahr 2005 vor seinem Bild „Der Panikpräsident“.

Er ist zurück in Riesa, nach beinahe zehn Jahren. Udo Lindenberg spielt am 11. Mai wieder in der Sachsenarena, kurz vor seinem 71. Geburtstag. Längst ist der Udo eine lebende Rocklegende. Ein Image, mit dem er zeitlebens kokettiert hat: Schon als Kind sei er mit der Trommel ins Bett gegangen, hat er einmal in einem Interview mit dem Spiegel erzählt. Er lebt für die Musik, den Rock – das hat er vor seiner Rückkehr nach Riesa auch im Interview mit der Sächsischen Zeitung gesagt. Und sich gleich mit Mozart und Heine verglichen: „Die wussten, die hatten ein Ding, das sie machen müssen, und haben das radikal durchgezogen.“ So sei der Udo eben auch. Langfristige Beziehungen sind deshalb genauso wenig seine Sache wie die Rente. Quasi bis zum bitteren Ende will er Musik machen.

So ganz abwegig erscheint der Vergleich mit Mozart und Co. nicht. Ein Paradiesvogel ist Lindenberg allemal mit seiner schnoddrigen Art, der unverwechselbaren Kombination aus Hut und Sonnenbrille – und natürlich dem Faible für Eierlikör und Zigarren. Bei einem Auftritt in Riesa soll der Rocker einmal das Hotelpersonal ins Schwitzen gebracht haben, als er nach seiner liebsten Zigarrenmarke fragte. Ein FVG-Mitarbeiter soll bis nach Dresden gefahren sein, um eine „Davidoff No. 2“ zu besorgen. Die war in der Riesaer Region nämlich nicht aufzutreiben gewesen. Pünktlich zum Konzertende konnte Lindenberg seine Zigarre paffen, berichtete die SZ 2008. Ob er wohl in diesem Jahr tatsächlich in Großenhain vorbeischaut, um sich eine Flasche sächsischen Eierlikör zu besorgen? Ganz auszuschließen ist es vermutlich nicht.

Dass er heute überhaupt noch Konzerte geben konnte, ist schon für sich genommen ein kleines Wunder. In den 90er-Jahren war er ziemlich abgestürzt, das gibt er unverblümt zu. Dass er noch einmal die Chance für einen Neuanfang bekommen habe, dafür sei er seinen Freunden und seinem Management unheimlich dankbar. Ausgezahlt hat sich das Comeback nach der Jahrtausendwende auf jeden Fall. „Ich laufe ja gerade durch einen Regen aus Preiselbeeren“, witzelt er, „eine Preisverleihung nach der anderen.“ Zuletzt räumte er bei der Echo-Preisverleihung gleich dreimal ab: Für das beste Album, als bester deutscher Pop-Künstler und als Produzent. Könnte schlechter laufen für einen, der schon ein halbes Jahrhundert lang Musik macht. (stl)

