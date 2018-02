Station stellt sich für die Zukunft auf Der Verein will das Gelände in Weißwasser Süd übernehmen. Für einen Ersatzneubau werden 1,4 Millionen Euro gebraucht.

Manuela Marschner (r.) hat 14 Jahre in der Station Junger Naturforscher und Techniker mit Kindern gearbeitet. Sie ist nun an der Astrid-Lindgren-Schule. © André Schulze

Weißwasser. Bei der Station Junger Naturforscher und Techniker in Weißwasser ist einiges in Bewegung. Das ist nicht erst seit der jüngsten Jahreshauptversammlung des Vereins klar. Auch nicht, weil die Kinder- und Jugendeinrichtung in diesem Jahr ihren 65. Geburtstag feiert. Vielmehr will der Verein mehr Verantwortung für seine Einrichtung übernehmen. „Wir haben uns dazu entschlossen, das Gelände mittels eines Erbpachtvertrages zu übernehmen“, sagt Stationsleiter Bernd Frommelt. Dazu habe es bereits intensive Gespräche mit der Stadtverwaltung gegeben, erklärt er weiter. Noch Anfang des Jahres, so hofft der Stationsleiter samt Verein und Vorstand, soll sich der Stadtrat mit dem Thema beschäftigen. Dieser muss nämlich zustimmen, damit das etwa 16 000 Quadratmeter große Grundstück von der Stadt an den Verein übergeht.

Hintergrund dieses Plans ist es, das Gebäude abzureißen und neu wieder aufzubauen. Das derzeitige Domizil am Prof.-Wagenfeld-Ring am Rande der Stadt ist im Laufe der vergangenen Jahrzehnte nämlich arg in Mitleidenschaft gezogen worden und entspreche nicht mehr den heutigen Standards. Immerhin sind mehrere Tausend Kinder und Jugendliche in den Räumlichkeiten betreut worden. Das hat natürlich Spuren hinterlassen. „Wir haben zwar 2017 den Brandschutz erneuert“, erläutert Frommelt, „aber damit haben wir nur mittelfristig den Betrieb im Gebäude gesichert.“ Nun strebt der Verein einen Ersatzneubau an. Das, so der Stationsleiter, sei wesentlich günstiger, als das bestehende Gebäude zu sanieren, wie ein Architekturbüro den Vereinsmitgliedern in einer Kostengegenüberstellung dargelegt hat. 1,4 Millionen Euro soll nach ersten Schätzungen das neue Haupthaus kosten.

Termine zum Stationsgeburtstag zurück 1 von 3 weiter Für den 7. März bittet die Station Junger Naturforscher und Techniker zu einer Festveranstaltung nach Weißwasser. Sie feiert den 65. Geburtstag. Für den 23. Juni wird zum Tag der offenen Tür gebeten. Im Anschluss lädt am Abend der Verein „Kultursofa“ zum „Rock das Sofa“.Bei der 7. Auflage des Open-Air-Musikfestivals werden wieder mehrere Bands spielen. Für September lädt die Station zu einer internationalen Fachtagung zum Thema „Verändertes Freizeitverhalten von Jugendlichen“ ein.

Um dafür Förderungen zu beantragen, muss zunächst aber das Haus in Vereinshand sein. „Wir wollen an mehrere Stiftungen herantreten“, sagt Bernd Frommelt, „um so gemeinsam mit der Stadt die nötigen Gelder zu akquirieren.“ Auf ein Mitwirken der Stadt hat der Verein nämlich in den vergangenen Jahren vergeblich gehofft. Es fehlten bislang schlicht die Mittel der Weißwasseraner Verwaltung, um Förderprogramme anzuzapfen. Das will nun der Verein in Eigenregie angehen; hofft, die nötigen Eigenmittel selbst aufbringen zu können. „Damit unterstützen wir die Stadt, um gemeinsam mit dem Gelände und dem Gebäude voranzukommen“, erklärt Bernd Frommelt.

Bereits im vergangenen Herbst haben die vier hauptamtlichen Mitarbeiter und Vereinsmitglieder in Klausur zusammengesessen. „Wir wollen eine inhaltliche Neuausrichtung und brauchen für ein neues Gebäude auch ein Raumkonzept“, deutet Frommelt an. So müssten sich beispielsweise die internationale Jugendarbeit, die der Verein nach der Insolvenz der Turmvilla Bad Muskau übernommen hat, oder die bestehenden Arbeitsgruppen und Angebote für Jugendgruppen in den neuen Räumen widerspiegeln. „Der Bedarf an Gruppenräumen, in denen Seminare durchgeführt werden, steigt weiter an“, ist sich Bernd Frommelt sicher. Alles soll in ein Konzept gegossen werden, worin auch das Außengelände eingeschlossen ist. Man wolle an dem Standort festhalten und setze nun alles daran, die Station für die Zukunft fit zu machen.

Schmerzlich wird hingegen seit Anfang Februar Manuela Marschner vermisst. Sie ist nach 14 Jahren Stations-Mitarbeit an die Weißwasseraner Astrid-Lindgren-Schule gewechselt. „Manuela Marschner hat eine sehr wichtige Rolle bei uns gespielt“, sagt ihr ehemaliger Chef, „und ich bin sehr froh, dass sie vom Verein in den Vorstand gewählt wurde.“ Dort sitzt sie nun neben Roland Gelbrich und Carsten Proft als Beisitzer. Insofern bleibe sie der altehrwürdigen Einrichtung weiterhin erhalten.

Unterdessen laufen bereits die Geburtstagsvorbereitungen auf Hochtouren. „Die Einladungen für unsere Festveranstaltung Anfang März sind bereits alle verschickt“, sagt Bernd Frommelt zum Schluss.

