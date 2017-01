Station 13 wird Beratungscenter Das Familienunternehmen Kunze will in dem Gebäude am Krankenhaus Weißwasser zum Thema Pflege informieren.

Das kleine Häuschen am Krankenhaus steht leer und ist sanierungsbedürftig. Beides soll sich in diesem Jahr ändern. © Joachim Rehle

Seit fast zwei Jahren steht das kleine Gebäude am Kreiskrankenhaus Weißwasser leer, das zuletzt vom Café „Station 13“ genutzt worden ist. Jetzt hat der Landkreis das Haus an das Familienunternehmen Kunze verkauft, das dort ein Beratungscenter zum Thema Pflege einrichten will. Denn nicht nur wegen der Änderungen am Pflegestärkungsgesetz, die zum Jahresbeginn in Kraft getreten sind, sieht Firmenchef Daniel Kunze in diesem Bereich einen großen Beratungsbedarf.

Früher oder später komme jeder mit dem Thema Pflege in Kontakt, sagt Daniel Kunze. Dann gelte es an tausend Dinge gleichzeitig zu denken. Dafür soll das neue Beratungscenter, für das aktuell noch nach einem geeigneten Namen gesucht wird, eine Anlaufstelle werden. Aber nicht die einzige, wie Daniel Kunze betont. So soll es auch an den anderen Standorten des Familienunternehmens in Rietschen, Niesky und Weißwasser entsprechende Angebote geben. Zusätzlich sei auch eine mobile Beratung geplant, die Patienten zu Hause berät. In Weißwasser sei das Gebäude am Krankenhaus dafür prädestiniert und außerdem zu haben gewesen, erklärt er die Standortwahl.

Bei dem Angebot handle es sich aber nicht um ein Verkaufsgespräch, stellt Daniel Kunze klar. Denn die Beratung soll über das Thema Pflegedienst hinausgehen und auch Fragen zur Wohnraumberatung, zur Finanzierung der Pflege oder zu Selbsthilfegruppen beantworten beziehungsweise geeignete Ansprechpartner für diese Detailfragen nennen. Auch eine Liste von in der Region tätigen Betreuern soll es geben. An einem entsprechenden firmeninternen Beratungsleitfaden werde aktuell gearbeitet, so Daniel Kunze. Insgesamt soll das Gespräch ein Wegweiser sein, an was beim Thema Pflege alles zu denken und auf welche Punkte zu achten sei. Nur so könne der Patient mündig werden und sich gezielt für einen Pflegedienst entscheiden.

Dass die Wahl dann durchaus auch auf einen Konkurrenten fallen kann, ist Daniel Kunze klar. „Als Geschäftsführung des Familienunternehmens ist es uns sehr wichtig, dass die Interessenten sich bewusst für uns entscheiden“, sagt er. Aktuell sei die Vergleichbarkeit der insgesamt 15 Pflegedienste, die in der Region Weißwasser tätig sind, aber noch schwer. Um das zu ändern, sollen in Kürze alle Pflegedienste angeschrieben werden und für Transparenz sowie einen fairen Wettbewerb in der Branche geworben werden. Denn davon profitieren am Ende sowohl die Pflegedienste als auch die Patienten.

Wann das Angebot startet, steht noch nicht genau fest. In zwei bis drei Wochen werde die Genehmigungsplanung fertig sein und der Bauantrag gestellt, sagt Daniel Kunze. In der vorigen Woche habe es dazu bereits eine Begehung mit dem Denkmalschutz gegeben. Ende des zweiten Quartals werde dann angefangen zu bauen. Nach Abschluss der Arbeiten sollen die drei Büros im Obergeschoss des Gebäudes an branchenverwandte Berufsgruppen wie beispielsweise Betreuer vermietet werden.

Damit beginnt für das Häuschen am Krankenhaus ein neues Kapitel. Im Jahr 1930 erbaut, beherbergte es von 1992 bis 2015 ein Café. Zuletzt hatten aber weder das Krankenhaus, das nach der Umwandlung in einen Eigenbetrieb auch die dazugehörenden Flurstücke, die Baulichkeiten sowie die Außenanlagen gepachtet hat, noch der Kreis eine Verwendung dafür.

