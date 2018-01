Statiker gibt Görlitzer Schule nach Sturm wieder frei Ab heute läuft am Fischmarkt wieder der Unterricht. Auf die Aula aber müssen die Kinder noch wochenlang verzichten.

zurück Bild 1 von 4 weiter Die Aufnahme zeigt, dass nur ein kleiner Teil des Daches kaputt ist: Der, auf den der Schornstein gestürzt ist. © Stadtverwaltung Die Aufnahme zeigt, dass nur ein kleiner Teil des Daches kaputt ist: Der, auf den der Schornstein gestürzt ist.

Die Hauptbalkenkonstruktion hat stand gehalten, aber die Dachsparren sind zerschlagen. Fotos:

An dieser Stelle ist der Schornstein frontal auf das Dach gekippt, hat es abgedeckt und den Dachstuhl zerstört.

Das ist die gleiche Stelle, aber von innen betrachtet: Die Ziegel des Schornsteines liegen in der Schule.

Görlitz. Gestern noch Notbetreuung im Speisesaal der benachbarten Oberschule Innenstadt, ab heute wieder Unterricht in den eigenen Räumen: Die Schüler und Lehrer der Grundschule am Fischmarkt kehren langsam wieder zur Normalität zurück. Wohl gemerkt, langsam: Heute dürfen sie den ersten und zweiten Stock nutzen, erst ab morgen auch den dritten. „Doch auch schon heute läuft der Unterricht wieder normal“, sagt Rathaussprecher Wulf Stibenz. Zwar müssten die Schüler mit einer Etage weniger auskommen: „Aber sie verteilen sich anders auf die Räume, da ist der Unterricht trotzdem problemlos und ohne weitere Notbetreuung möglich.“

Mittlerweile steht nach Aussage von Baubürgermeister Michael Wieler auch die Ursache des Schadens am Dach der Grundschule fest. Sturmtief „Friederike“ ließ am Donnerstag mit einer Windhose einen von vorn betrachtet vier Meter breiten, von der Seite gesehen jedoch sehr schmalen, hohen Schornstein umkippen. „Er ist ins Dach gefallen, hat die Dachhaut und einige Balken zerstört“, sagt Wieler. Im Dachgeschoss stürzten dabei Wände ein, an einer verhältnismäßig kleinen Stelle wurde die Geschossdecke zur Aula zerschlagen. Laut Stibenz ist der Schaden an der Aula aber relativ gering: „Dort hängt ein Brett aus der Decke, viel mehr ist nicht zu sehen.“

Von dieser einen Stelle abgesehen, sei nur das Dachgeschoss beschädigt – und das wird für den Schulbetrieb nicht genutzt. Die Aula aber ist wichtig, auch als Fluchtweg für die dritte Etage. In der Aula wird bis heute Nachmittag ein Schutz- und Arbeitsgerüst eingebaut, das den Fluchtweg sichert. Dann sei der dritte Stock ab morgen wieder nutzbar. Zurzeit geht die Stadt von einem Versicherungsschaden aus, sagt Bürgermeister Michael Wieler: „Das ist auch entsprechend so gemeldet.“ Schuld sei einzig der Sturm, nicht etwa ein Baumangel bei der Sanierung des Gebäudes.

Der Statiker hat sein Gutachten gestern Mittag vorgelegt. Darin schildert er die Situation ähnlich: Durch den Sturm sei ein hofseitiger Schornstein umgekippt. Er habe das Dach durchschlagen. Der Dachstuhl sei an dieser Stelle zerstört und das Dach großflächig auf einer Fläche von etwa 50 Quadratmetern abgedeckt worden. Die erheblichen Schuttmassen von Schornstein und Dach hätten dann auf der weitspannenden Decke über der Aula gelegen.

Glück im Unglück: Die tragenden Elemente des Hauses seien nicht beschädigt worden, sodass die Standsicherheit der Gesamtkonstruktion nicht gefährdet sei. Der Unterricht kann also wieder stattfinden. Allerdings sei durch die weiteren Bauarbeiten am Dach in den hofseitigen Räumen des dritten Obergeschosses mit Lärmbelästigung zu rechnen. Für den Bau gibt es schon einen Zeitplan, der aber vom Wetter abhängig ist. Geht alles gut voran, so könnten die Zimmererarbeiten zur Wiederherstellung des Dachstuhles bis Freitag geschafft sein, die provisorische Dacheindeckung bis nächste Woche Freitag. Trockenbau-, Brandschutz-, Maler- und Elektrikerarbeiten in der Aula werden allerdings bis 26. Februar dauern. Die Aula kann erst nach Fertigstellung der Innenarbeiten, voraussichtlich mit Ende der Winterferien, wieder genutzt werden.

Die Schadenshöhe steht laut Stibenz noch nicht fest. Ebenfalls noch nicht geklärt sei, ob die Versicherung das Gutachten des von der Stadt beauftragten Statikers akzeptiert oder noch einen eigenen Gutachter schickt. Insgesamt, so Stibenz, beschränken sich die Schäden tatsächlich auf einen relativ kleinen Bereich des Daches, also den, den der Schornstein direkt getroffen hat. Ärgerlich ist es trotzdem: Die Schule war erst vor wenigen Jahren saniert worden. Andererseits sind alle Beteiligten froh, dass der Sturm am Abend gewütet hat, als sich niemand in dem Schulgebäude aufgehalten hat, weder im Dach, noch in der Aula oder den unteren Etagen.

