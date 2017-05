Statik-Probleme am Bauplatz Obermarktcenter Ein Hausgiebel ist nicht tief genug gegründet. Wird weiter gebaut, könnte er einstürzen. Nun muss neu gerechnet werden.

Hält der Giebel des Hauses, in dem früher einmal der Uhrmacher Ludwig untergebracht war, den Erschütterungen während der Arbeiten fürs Obermarktcenter stand? Das klärt gerade ein Statiker. Denn es gibt Probleme mit der Gründung. © Dietmar Thomas

Schon wieder gibt es Ärger auf der Baustelle für das Obermarktcenter. „Es sind Probleme an der Statik eines Giebels am Haus, ehemals Uhrmacher Ludwig, aufgetreten. Am Mittwoch gab es ein Gespräch mit dem Planer. Die Statik wird jetzt neu berechnet“, sagte Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) am Donnerstag bei einem Pressegespräch. Die Probleme hatte er bereits während der Stadtratssitzung angedeutet, ohne näher darauf einzugehen.

Das Problem: Der Giebel sei nicht weit genug gegründet. „Es gibt Bedenken, dass Schäden auftreten, wenn man im Baufeld noch weiter in die Erde geht“, so Ernst. Doch genau an diese Giebelseite solle sich der eigentliche Neubau des Obermarktcenters anschließen. Das Haus war beim Hochwasser vor 15 Jahren beschädigt worden. „Damals ist der Giebel neu aufgebaut und anscheinend nicht richtig gegründet worden“, sagte Steffen Ernst. Derzeit werde ermittelt, welche Mehrkosten die Behebung dieses Problems verursacht. „Ich hoffe, es zieht sich nicht allzu lange hin“, sagte er. Auf eine Terminkette wolle er sich nicht mehr festlegen. Zu oft schon wurde das Bauprojekt verschoben und verzögert.

Bereits im Juni 2006 hatten die Stadträte den Weg für den Bau eines Büro- und Einkaufscenters freigemacht. Wäre es nach der ursprünglichen Planung gegangen, könnte das Obermarktcenter in diesem Jahr bereits sein zehnjähriges Bestehen feiern. Stattdessen könne man froh sein, wenn es in diesem Jahr überhaupt noch eingeweiht wird. Zwischenzeitlich war sogar ungewiss, ob der Bau überhaupt jemals errichtet wird. Es gab immer wieder Probleme mit Genehmigungen. Der Abriss des alten Amtshauses, das auf dem Areal stand, erfolgte erst im Januar 2008. Seit mehr als zwei Jahren liegt die Baugenehmigung des Landratsamtes vor. Ende 2016 hatte der Investor Harry Krause von der gleichnamigen Firmengruppe aus Bayreuth Bürgermeister Steffen Ernst gegenüber signalisiert, dass er das Projekt in diesem Jahr umsetzen möchte. Derzeit ist das Baufeld förmlich umgepflügt. Im März hatten es Archäologen untersucht. Sie fanden nichts (DA berichtete),

