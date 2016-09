Startschwierigkeiten beim Kranzwinden Der große Erntekranz ist ein Schmuckstück in St. Matthäi. Dort feiern Christen am Sonntag Erntedank- und Gemeindefest.

Das große Metallgerüst, das jetzt den Erntekranz in Leisnigs Stadtkirche St. Matthai trägt, ist gut mit Stroh gepolstert worden. Darauf haben die Helfer das Getreide gebunden, das in der Region gewachsen und vom Bauern gespendet worden ist. © André Braun

Ein wenig Zeit mehr als in den vergangenen Jahren haben die Helfer am Mittwochabend mit dem Winden des großen Erntekranzes für die Leisniger Stadtkirche zugebracht. Sonst konnten sie gleich zupacken, und nach handlichen Getreidebündeln greifen. In diesem Jahr standen die Helfer vorm „Rohmaterial“ und mussten noch etwas Vorarbeit vorm eigentlichen Winden leisten. Das passierte trotz der Anlaufschwierigkeiten mit bester Laune. „Wir sind froh, dass wir das Getreide überhaupt noch zur Verfügung gestellt bekommen haben“, sagte Bernhard Hänel. Er hat mit weiteren Frauen und Männern den Kranz hergestellt, der nun über den Sitzbänken im Kirchenschiff thront.

Die Erntegaben fürs Fest werden am Freitag zwischen 17 und 19 Uhr in St. Matthäi entgegengenommen. Der Gottesdienst selbst beginnt am Sonntag um 14.30 Uhr. Im Anschluss daran sind die Gäste zum gemeinsamen Kaffeetrinken eingeladen. Bei schönem Wetter werden die Kaffeetafeln dafür im Hof der Suptur eingedeckt. Ansonsten wird es drinnen alternativ Gelegenheit zum Sitzen und Plaudern geben. Die Kaffeetafel bestücken die Gemeindemitglieder wieder, indem sie selbst gebackene Kuchen spenden. (DA/sig/ab)

zur Startseite