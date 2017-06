Sportlerwahl 16/17: Fußballer des Jahres Startschuss zum Fußball-Spezial Der Döbelner Anzeiger sucht bis August die Fußballer und Ehrenamtler des Jahres 2016/17.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Im internationalen Clubfußball sind die Entscheidungen 2016/17 gefallen. Gesucht werden allerdings noch der Deutsche Fußballer, die Deutsche Fußballerin oder auch der Trainer des Jahres. Werden dies die Kicker der etablierten Vereine, oder gibt es dabei doch Überraschungen? Gleiches gilt für die Wahl auf europäischer Ebene und später auch für die der Welt. In der Region rollt der Ball noch drei Wochen. Aber bereits heute startet im Rahmen der 20. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers das „Fußball-Spezial“, bei dem zum dritten Mal die besten Kicker der lokalen Vereine zur Auswahl stehen. Aber man kann mit seiner Stimme auch all denen Dank sagen, die mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit den „Ball“ am Laufen halten.

Wie im großen Sport wird es auch den Fußballfans der Region schwerfallen, ihre Stimme abzugeben. Hat sie der verdient, der sich seit Jahren im Abstiegskampf aufopfert, oder die, die Meister geworden sind oder der Newcomer, der Überflieger in einer neuen Mannschaft? Schwer zu sagen, denn irgendwie haben wohl alle Nominierten, über die Saison gesehen, ihre Leistung gebracht. Noch mehr gilt das für die ehrenamtlichen Helfer, die sich teilweise seit Jahrzehnten in ihren Verein einbringen und denen nicht genug für ihre Arbeit gedankt werden kann. „Diese Kategorie heißt so treffend Ehrenamt – Ohne die es nicht geht!“, sagte DA-Geschäftsführer Matthias T. Poch. „Bei jeder Wahl freuen wir uns besonders, gerade diesen Enthusiasten einmal Danke sagen zu können. Ob dem Platzwart, der Frau, die die Trikots wäscht oder dem erfolgreichen Trainer. Sie alle sind aus dem Sport nicht wegzudenken und stehen bei der Sportlerwahl endlich einmal selbst im Vordergrund. Eben als die Helfer, ohne die es nicht geht!“ (DA/dwe)

