Startschuss fürs neue Wohngebiet Bis Ende Juli soll das Areal am Schlossberg in Stolpen erschlossen sein – wenn keine Schätze gefunden werden.

Unterhalb der Burg Stolpen gibt es bald neuen Platz zum Wohnen. © Archiv: Unger

Mit der Erschließung des neuen Wohngebietes am Stolpener Schlossberg soll am 20. März begonnen werden. Die Stadträte hatten unlängst den Auftrag mit einer Bausumme von 522 000 Euro an das günstigste Unternehmen, die Firma Flottmann, vergeben. Insgesamt hatten sich sechs Firmen beworben, darunter auch einheimische. Das Unternehmen war unter anderem auch in Stolpen-Altstadt beschäftigt. Bis Ende Juli sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Allerdings könnten Archäologen die Arbeiten verzögern. Das neue Wohngebiet unterhalb der Burg entsteht an einer Stelle, die schon im Mittelalter besiedelt war. Sollten bei der Ausgrabung Artefakte entdeckt werden, gehört die Fläche vorerst den Archäologen. Und da diese für ihre Arbeit Zeit brauchen, könnte sich die Erschließung terminlich auch nach hinten verschieben. Ab der nächsten Woche werden auf der Wiese Gräben gezogen, Kabel und Rohre verlegt. Außerdem wird eine Straße gebaut. Sind die Arbeiten beendet, können dann die Bauerherren mit ihren Einfamilienhäusern starten.

In dem neuen Wohngebiet stehen 24 Baugrundstücke zur Verfügung. Das Größte umfasst 1 156 Quadratmeter, andere zwischen 700 und 800 Quadratmeter. Der Grundstückspreis liegt bei 120 Euro pro Quadratmeter.

