Startschuss für Turbo-Internet Die Wohnungsgenossenschaft Lößnitz eG hat eine direkte Glasfaseranbindung in Betrieb genommen. Bald soll die auch in Wohnhäuser eingebaut werden.

FTTH – diese vier Buchstaben stehen in der deutschen Übersetzung für „Glasfaser bis in die Wohnung“. Genau solch einen Anschluss hat die Wohnungsgenossenschaft Lößnitz eG Anfang des Monats in Betrieb genommen. Die Geschäftsstelle ist über Glasfaser nun direkt mit dem Datenzentrum des Radebeuler Internetanbieters Wirsnet verbunden. Dies sei der Auftakt zur preiswerten, direkten Anbindung von Endkunden an das Hochgeschwindigkeitsinternet, heißt es von der Wohnungsgenossenschaft.

Vorstand Thomas Vetter: „Wirsnet kann uns bei Bedarf, ohne weitere Umbauten, über ein Gigabit pro Sekunde Übertragungsgeschwindigkeit liefern.“ Für Radebeul sei das der Anfang zur sogenannten Gigabitgesellschaft. Anders als bei der Technik des Vectoring, wie sie zum Beispiel von der Telekom und 1&1 praktiziert wird, sei der Stromverbrauch bei der Glasfaserverbindung deutlich niedriger. „Wir benötigen dank Wirsnet für die künftige Versorgung unserer derzeit 1 290 Mieter jeweils nur wenige Watt an Strom“, sagt Vetter.

Ab Sommer soll die direkte Glasfaseranbindung schrittweise in die Häuser der Wohnungsgenossenschaft eingebaut werden. Dann könne jedem Bewohner individuell die Datenrate geliefert werden, die er braucht. Fremde Störeinflüsse oder die Gefahr durch Überspannung gibt es bei der Übertragung nicht.

Die Firma Wirsnet möchte neben der Wohnungsgenossenschaft auch andere Gewerbekunden an das Glasfasernetz anschließen. Im Frühjahr soll zudem die Glasfaserversorgung von Haushalten an mehreren Stellen in der Stadt beginnen.

zur Startseite