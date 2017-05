Startschuss für Straßenbau Die Strecke durchs Königsholz wird bis Ende August gebaut. Auch in Großhennersdorf gibt es Einschränkungen.

Der Abschnitt zwischen Großhennersdorf nach Oderwitz wird zur Baustelle. © Matthias Weber

Es wird ernst mit der Fahrbahnerneuerung auf der S128 zwischen Großhennersdorf und Oderwitz durch das Königsholz und auf der alten B178 im Kreuzungsbereich beim Begegnungszentrum in Großhennersdorf. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) informiert, finden mit Beginn dieser Woche die vorbereitenden Arbeiten für die Bauarbeiten statt. „Die Hauptbauleistungen mit halbseitiger beziehungsweise Vollsperrung werden ab dem 6. Juni beginnen“, teilt Lasuv-Pressesprecherin Isabel Siebert in diesem Zusammenhang mit. Die Arbeiten auf den zwei Straßenabschnitten sollen demnach bis voraussichtlich Ende August dauern.

Dabei müssen die Autofahrer auf dem Abschnitt der B178 vom Ortseingang Großhennersdorf aus Richtung Zittau kommend bis zur Kreuzung der S128 in Richtung Bernstadt mit einer halbseitigen Sperrung rechnen. Hier wird eine neue Deckschicht aufgetragen, erklärt Isabel Siebert. „Teilweise, insbesondere im Kreuzungsbereich von B178 und S128, werden auch die Binder- und ungebundenen Tragschichten ausgetauscht.“ Nur an zwei Wochenenden, wenn die abschließende Straßendecke auf diesem Abschnitt eingebaut werden soll, muss die Kreuzung voll gesperrt werden, informiert das Lasuv. Die Bushaltestelle soll für die Dauer der Bauzeit in Sichtweite verlegt werden.

Die ganze Zeit unter Vollsperrung wird die Baufirma hingegen auf dem Abschnitt der S128 durch das Königsholz arbeiten, der die Kreuzung B178-alt und B178-neu verbindet. Auch hier ist eine Erneuerung der Asphaltschichten und teilweise ein Austausch des Unterbaues (Frostschutz-/Tragschicht) vorgesehen. Bereits 2012 hatte der Freistaat auf diesem Abschnitt drei Kurvenbereiche ausgebaut, um die Unfallgefahr zu verringern. Die Umleitung für Lkw erfolgt in den kommenden Wochen in beiden Richtungen ab der B178-Abfahrt Obercunnersdorf/S143 über die Kreisstraße 8610 (Herrnhut). Bei der beidseitigen Bushaltestelle „B178 Großhennersdorf, Zittauer Straße“ werden laut Information des Lasuv zudem die Pflasterflächen der Busbuchten gegen Asphalt ausgetauscht.

Die Baukosten in Höhe von rund zwei Millionen Euro werden anteilig von Bund und Freistaat getragen. „Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die notwendigen Einschränkungen und besonders umsichtige Fahrweise auf der Umleitungsstrecke“, betont Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert. (SZ)

zur Startseite