Startschuss für Sportlerumfrage 2017 Ab sofort kann jeder seine persönlichen Sportler des Jahres aus der Region Weißwasser/Niesky wählen.

Wirklich Weltklasse sind einige Sportveranstalter im Landkreis: Ein Beispiel ist die O-See-Challenge (Foto vom Start), die einen international hervorragenden Ruf hat. Die Leichtathleten haben 2017 die besten deutschen Senioren zu ihren Meisterschaften in die Weinau gelockt. © Matthias Weber

Niesky/Weißwasser. Jetzt werden die Nachfolger für die Laufsportlerin Jasmin Beer, den Reitsportler Philipp Schober und das Eishockeyteam Lausitzer Füchse gesucht. Die gemeinsame Umfrage des Oberlausitzer Kreissportbundes (OHSB), der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien und der Sächsischen Zeitung für das Jahr 2017 startet. Bis zum 16. März können Stimmen abgegeben werden – über die Stimmzettel, die mehrmals pro Woche im Lokalteil der Sächsischen Zeitung erscheinen, aber auch über die Internetseite der Sächsischen Zeitung.

Die sportlichen Leistungen derer, die von der Jury (Kreissportbund und SZ) nominiert wurden, sind hervorragend. Trotzdem ist in der Nominierungsphase eine Tendenz aufgefallen. Die Zahl derer, die ihren Sport leistungssportlich betreiben oder eine Leistungssportkarriere anstreben, scheint kleiner zu werden. Der Breitensport, auch mit einem gewissen Leistungsgedanken und auch unter Senioren, dagegen nimmt zu. Stephan Mayer, der Präsident des Kreissportbundes sagt: „Natürlich sind wir zuallererst eine Breitensportorganisation. Aber wir haben den Spitzensport auf dem Schirm. Idole wie zum Beispiel René Sommerfeldt oder Mirko Lüdemann strahlen auch aus und helfen, Kinder für den Sport zu begeistern.“

Leistungssportler aus dem Landkreis, die über die Region hinaus ausstrahlen, gibt es derzeit relativ wenige: natürlich den Schieß-Olympiasieger Christian Reitz aus Löbau, Wintersportler aus dem Süden des Landkreises, Gewichtheber aus Eibau, Eishockeyspieler aus Weißwasser sowie einige Sportler in Mannschaftssportarten, wie die Weißwasseraner Volleyballerin Katharina Schwabe. Springreiter Philipp Schober aus Rothenburg, Beachvolleyballerin Anni Schumacher aus Weißkeißel sind Ausnahmen. Hoffnungen machen Sportler wie der Weißwasseraner Ringer Maximilian Simon. „Gründe, warum Leistungssport vielleicht nicht so hoch im Kurs steht, gibt es einige. Das fängt mit der Demografie an – weniger Kinder heißt auch weniger erfolgreiche Leistungssportler. Die Gesellschaft hat sich verändert, der unbedingte Leistungsgedanke – fokussiert auf eine Sportart – ist angesichts der vielen Freizeitmöglichkeiten heute immer schwieriger durchzuhalten“, sagt Meyer. Und manchmal gebe es bei Talenten auch finanzielle Schwierigkeiten, etwa um an Wettkämpfen oder Trainingslagern teilzunehmen.

„Wir aber sehen das Grundproblem an der Basis. Ich glaube, es fehlt weniger am Geld als an den Köpfen. Wir haben als Kreissportbund deshalb im vergangenen Jahr sechs Regionalkonferenzen abgehalten, auf denen es im Kern um Nachwuchsgewinnung und Engagemententwicklung ging. Wir müssen möglichst viele Kinder für den Sport in unseren Vereinen gewinnen, brauchen aber auch Übungsleiter und Funktionäre.“ Es gebe gute Beispiele im Landkreis dafür, wie die Kletterer des DAV Zittau oder die Görlitzer Basketballer. Insgesamt wachse die Mitgliederzahl in den Vereinen des Kreissportbundes nach wie vor. Und je breiter die Basis, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass aus ihr auch neue Spitzenleitungen erwachsen.

Stephan Meyer, der Mitglied des sächsischen Landtages und seit Kurzem parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion ist, will selbst keinen öffentlichen Tipp abgeben. „Dazu werde ich mich nicht hinreißen lassen. Da ist mir in meiner Funktion als Präsident des Kreissportbundes Neutralität wichtiger. Schließlich bin ich für alle Sportarten da.“ Der 36-jährige Zittauer betreibt selbst Lauf- und Reitsport, sofern es die knappe Zeit zulässt. Sein Sohn ist begeisterter Kletterer. Trotz des immer enger werdenden Terminplanes: Einen Tag hat sich Meyer schon fest im Terminkalender angestrichen: Am 24. März werden die populärsten Sportler aus der Region Niesky/Weißwasser im Nieskyer Bürgerhaus geehrt. So wie in den vergangenen Jahren mit buntem Programm, Essen, viel Tanz und einem gehörigen Motivationsschub für die nominierten Sportler.

Karten für den Ball des Sports gibt es ab sofort beim Kreissportbund 03581750080, info@oberlausitzer-ksb.de

Karten kosten bis 10. März 22 Euro, danach 25 Euro.

