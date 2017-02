Startschuss für Spaßrennen Anmeldungen für das Neiße Adventure Race sind ab jetzt möglich. Auch eine besondere Art Fußball wird wieder gespielt.

Archivbild: Beim Überwinden des Reisigwehres holt sich das Team von „Run for Fun“ im vergangenen Jahr mindestens nasse Füße. © Rolf Ullmann

Rothenburg. Ab sofort werden Anmeldungen für die achte Auflage des Neiße Adventure Race Anfang Mai entgegengenommen. Wie die Organisatoren aus Rothenburg mitteilen, ist die Anmeldung online nutzbar. Und nur über die Internetseite möglich. Gewählt werden kann auch in diesem Jahr zwischen den verschiedenen Schwierigkeitsgraden Light Trail, Original Trail und Extrem Trail. Ebenso wird es den Kids-Trail wieder geben.

Die Teilnehmerzahlen sind in einigen Disziplinen beschränkt. So findet der Extrem-Trail ausschließlich in Zweier-Teams statt und ist zudem wegen der Radstrecke auf vierzig Mannschaften begrenzt. Auch bei der zweiten Auflage der Weltmeisterschaft im Bubble-Soccer, einer besonderen Art des Fußballes, ist nur eine limitierte Anzahl der Plätze möglich.

Im Vorjahr konnten 24 Teams starten. Jede Mannschaft besteht aus fünf Spielern plus einem Ersatz. Teilnehmer müssen mindestens 14 Jahre alt sein. Je später Teams sich anmelden, desto höher wird die Anmeldegebühr. Die achte Auflage des Neiße Adventure Race findet am 7. Mai statt. (ksl)

