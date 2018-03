Startschuss für sozialen Wohnungsbau Leicht verspätet sollen im Frühjahr die Bagger rollen für die ersten beiden Bauprojekte der städtischen Wohnungsbaugesellschaft WID.

Die Visualisierungen im Uhrzeigersinn: Alemannenstraße, Nickerner Weg, Florian-Geyer-Straße und Ulmenstraße. © Stesad/NHzwo

Dresden. Im März vergangenen Jahres beschloss der Stadtrat, dass die Landeshauptstadt künftig selbst einen Teil der benötigten Sozialwohnungen bauen soll. Knapp ein Jahr später steckt der Chef dieser neuen städtischen Wohnungsbaugesellschaft mittendrin in der Arbeit. Die Herausforderung ist groß, sagt Steffen Jäckel. Denn in der Verwaltung gebe es bislang keine Strukturen für sozialen Wohnungsbau. „Aber wir sind stolz darauf, dass das nun wieder Aufgabe der Stadt ist.“ Die SZ beantwortet die wichtigsten Fragen dazu, wie neue mietpreisgebundene Wohnungen entstehen sollen.

Wann wurde die neue Dresdner Wohnungsbaugesellschaft gegründet?

Im vergangenen Jahr beschloss der Stadtrat offiziell, dass der Bau von Sozialwohnungen wieder Aufgabe der Stadt sein soll. Am 19. September 2017 wurden die „Wohnen in Dresden GmbH“ (WID) und eine weitere Verwaltungsgesellschaft beim Notar gegründet. Damit die Bauarbeiten an neuen Wohnungen schnell beginnen können, arbeitet die städtische Tochtergesellschaft Stesad aber schon seit August 2016 an den Vorbereitungen dafür. Sie bekam den Auftrag, geeignete städtische Baugrundstücke dafür zu suchen. Die Planungen für erste Projekte sind mittlerweile fertig.

Wo und wann sollen die ersten Bauprojekte umgesetzt werden?

Konkret sind jetzt die Pläne für drei Grundstücke: in der ehemaligen Militärkaserne am Nickerner Weg, an der Ulmenstraße in Leuben und an der Alemannenstraße in Striesen. In Nickern und Leuben sollen die Bauarbeiten im Mai beginnen. Für das Projekt in der Ulmenstraße schließt die WID den ersten Fördermittelvertrag in Sachsen ab – rund 30 Prozent der Baukosten werden vom Freistaat übernommen. Bis 2021 will die WID insgesamt 800 Sozialwohnungen bauen. Nachdem etliche Grundstücke geprüft wurden, stehen inzwischen 20 Flächen – zum Großteil linkselbisch, aber in verschiedenen Stadtteilen – zur Verfügung.

Wer darf in die Wohnungen einziehen, die von der WID gebaut werden?

Mieter der neuen Woba werden ausschließlich Dresdner sein, die einen Wohnberechtigungsschein besitzen. Dieser muss beim Sozialamt beantragt werden und ist dann ein Jahr lang gültig. 2017 stellte die Stadt insgesamt 2326 Scheine aus, ein Jahr zuvor 2 694. Zum Vergleich: 2013 waren es 1 788 Haushalte in Dresden, die aufgrund ihrer Einkommenssituation einen Wohnberechtigungsschein beantragten.

Die Stadt geht derzeit davon aus, dass die Zahl der Berechtigten annähernd gleich bleibt. Allerdings sei damit zu rechnen, dass die Anzahl der tatsächlich ausgestellten Nachweise leicht ansteigen wird, wenn die ersten Neubauwohnungen bei der WID oder privaten Investoren, die ebenfalls mit Mitteln aus dem Förderprogramm Wohnraum schaffen, vermietet werden.

Welche Wohnungsgrößen gibt es und welchen Anteil machen sie aus?

Die WID baut Wohnungen mit Flächen von 45 Quadratmetern für eine Person bis hin zu 95 Quadratmetern für fünf Bewohner. Einem Zwei-Personen-Haushalt stehen etwa 60 Quadratmeter Fläche mit zwei bis drei Zimmern zu. Diese Wohnungsgröße macht rund 20 Prozent des Angebotes aus. Den größten Anteil stellen mit 40 Prozent die kleinen Wohnungen für eine Person, fünf Prozent jene für drei, 15 Prozent für vier und zehn Prozent für fünf Bewohner.

Gibt es auch private Investoren, die Sozialwohnungen anbieten?

Ja, Neubauwohnungen, die ausschließlich mit einem Wohnberechtigungsschein angemietet werden können, entstehen derzeit in der Dr.-Friedrich-Wolf-Straße am Bahnhof Neustadt. Im Januar 2019 sollen sie fertig sein. Für 61 neue Sozialwohnungen in Altstadt, in Cotta, Leubnitz-Neuostra und Kaditz haben private Investoren entsprechende Fördermittel vom Freistaat bei der Stadt beantragt. Seit 2016 gibt es diese Möglichkeit.

Steffen Jäckel hält das Förderprogramm allerdings für problematisch, weil die Antragstellung sehr kompliziert und aufwendig sei. Für kleinere Immobilienunternehmen wäre das wenig reizvoll. Zudem kritisiert der neue WID-Chef die Mietpreisbindung für 15 Jahre. „Das ist viel zu kurz.“ Jäckel geht davon aus, dass sich die Situation auf dem Wohnungsmarkt dann sogar noch weiter verschärft hat.

