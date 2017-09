Startschuss für Schulcampus Pieschen Am Dienstag gehen die Arbeiten an der Gehestraße ganz offiziell los. Am XXL-Campus in Tolkewitz gibt es indes Probleme.

Die Baugrube ist schon längst ausgehoben, die Fundamente teilweise bereits gegossen. Doch erst am Dienstag fällt auch offiziell der Startschuss für den Bau des Pieschener Schulcampus’ an der Gehestraße: Dann wird an der Ecke zur Erfurter Straße der Grundstein gelegt.

Für fast 75 Millionen Euro entsteht ein Komplex für das neu zu gründende Gymnasium Pieschen, die 145. Oberschule sowie die bereits bestehende Abendoberschule, die an ihrem jetzigen Standort auf der Hepkestraße Platzprobleme hat. Im Sommer 2019 sollen die Arbeiten beendet sein – eindeutig zu spät. Denn die rund 1 700 Plätze werden bereits jetzt benötigt. Deshalb wurden die Oberschule und das Gymnasium in diesem Schuljahr bereits gegründet und sind zunächst woanders untergebracht.

An Dresdens zweitem Schulcampus im XXL-Format gibt es indes Probleme. Bereits Mitte kommenden Jahres soll der Komplex in Tolkewitz fertig sein. Doch mit der Fassadengestaltung hat die beauftragte Firma später angefangen, als es vereinbart war. Die Stadt ist dennoch optimistisch. (SZ/sag)

