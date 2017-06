Startschuss für schnelles Internet In Thiendorfs Ortsteilen werden in den kommenden Monaten bis Juni 2018 rund 40 Kilometer Glasfaserkabel verlegt.

Start fürs schnelle Internet: Die Gärtnerei-Chefin Martina Feindura und Thiendorfs Bürgermeister Dirk Mocker (re.) lassen sich hier vom Telekom-Techniker Frank Sparmann das Verschweißen der einzelnen Glasfaser-Adern in einer Verbindungsmuffe erklären. © Klaus-Dieter Brühl

Martina Feindura hatte zu Wochenbeginn allen Grund zum Feiern. Die Geschäftsführerin der Elsner-pac-Jungpflanzen-Gärtnerei wird eine der Ersten sein, die vom Breitbandausbau in der Gemeinde Thiendorf profitiert. „Wir exportieren unsere Blumen in alle Welt“, sagt sie. „Da braucht man einfach vernünftige Übertragungsgeschwindigkeiten.“

Ihr Gärtnereibetrieb bewirtschaftet im Thiendorfer Gewerbegebiet 40 000 Quadratmeter Gewächshausfläche. Er wurde vor fast 120 Jahren in Dresden gegründet und expandierte 2002 in die Autobahn-Gemeinde. Der geschützte Name „pac“ steht für Pelargonien, Anthurien und Chrysanthemen. Das Hauptsortiment bilden an die 200 verschiedene Pelargoniensorten, die – oft per Luftpost – auf alle Kontinente exportiert werden. Insgesamt vermarktet der Betrieb über 500 Pflanzensorten.

Bei dem deutschlandweit ausgebauten Vertretersystem und den weltweiten Kontakten waren die geringen Download-Geschwindigkeiten in Thiendorf bisher ein absolutes Manko. „Das wird sich nun ändern“, freut sich Martina Feindura, „wahrscheinlich schon zum Jahresende.“ Elsner pac will dann sogar seine Vertriebsabteilung von Dresden nach Thiendorf verlegen.

Der Netzausbau in insgesamt acht Thiendorfer Ortsteilen wird von der Telekom Deutschland vorgenommen. Das Unternehmen hatte im vorigen Jahr nach einer Ausschreibung von der Gemeinde den Auftrag für den Internet-Ausbau erhalten. Wenig später begannen die Planungen für die Versorgung der Ortsteile Lötzschen, Lüttichau, Naundorf, Ponickau, Sacka, Stölpchen, Thiendorf und Welxande. Rund 40 Kilometer Glasfaserkabel und 18 Verteiler sollen bis Juni 2018 für größere Bandbreiten sorgen. Das maximale Tempo beim Herunterladen steigt auf bis zu 50 Megabit pro Sekunde.

Einige gewerbliche Anschlüsse – speziell im Gewerbegebiet – werden sogar mit Glasfaser direkt angeschlossen und können mehrere Hundert Megabit leisten. Das neue Netz wird so leistungsstark sein, dass telefonieren, surfen und fernsehen gleichzeitig möglich ist. Auch das Streamen von Musik und Videos oder das Speichern in der Cloud wird bequemer. Insgesamt profitieren vom Breitbandausbau fast 1100 Haushalte und Betriebe. Thiendorf ist eine der ersten Landgemeinden in der Region, die die neuen, großzügigeren Fördermöglichkeiten zum Internet-Ausbau genutzt haben.

Das Projekt wird vom Freistaat mit einer halben Million Euro bezuschusst – die Gemeinde steuert 170 000 Euro bei. Entscheidend für die Förderung war die so genannte Wirtschaftlichkeitslücke, die zwischen den Investitionskosten und den zu erwarten Erträgen klafft. In ländlichen Gegenden gibt es weite Kabelwege, die zu Ortschaften mit nur wenigen Einwohnern führen. Das rechnet sich für private Kommunikationsunternehmen oft nicht, weshalb in solchen Fällen der Staat finanziell einspringt. Die kleineren Thiendorfer Ortsteile hätten sonst wahrscheinlich keine Chance gehabt, jemals eine Glasfaserverbindung zu bekommen.

Glasfaser statt Kupfer

Von den zentralen Verteilerkästen führen nach wie vor Kupferkabel zu den einzelnen Abnehmern. „Diese durch Glasfaser zu ersetzen, wird dann eine Aufgabe für die Zukunft“, sagt Infrastruktur-Regionalchef Steffen Hilbrich.

Thiendorfs Bürgermeister Dirk Mocker ist aber erst einmal mit den avisierten 50 Megabit pro Sekunde zufrieden. Er hatte den Breitbandausbau bei der Bürgermeisterwahl 2014 zum zentralen Thema gemacht – letztlich mit Erfolg. „Wir wollen zum einen den Unternehmen Anschlüsse ans Hochgeschwindigkeitsnetz sichern, was im Wettbewerb um die Gewerbeansiedlung von Vorteil ist“, sagt er. Zum anderen seien vernünftige Downloadgeschwindigkeiten heute auch in privaten Haushalten ein Muss. Da die Gemeinde am Zuzug von jungen Familien interessiert sei, führe auch in dieser Hinsicht am Internet-Ausbau kein Weg vorbei. Die Verlegung der Kabel wird in den nächsten Tagen beginnen – teils im klassischen Tiefbau, teils in bereits vorhandenen Rohren. Dabei soll es immer in überschaubaren Bauabschnitten vorangehen, damit die Belastungen für die Anwohner möglichst gering gehalten werden.

