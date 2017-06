Startschuss für Schloss-Aufzug Bis Mitte nächsten Jahres soll Schloss Klippenstein einen gläsernen Aufzug bekommen. Und das ist nur der erste Schritt.

Jetzt geht’s los: Derzeit wächst an der Nordfassade von Schloss Klippenstein das Gerüst für den geplanten Außenaufzug. Bis Mitte nächsten Jahres soll der fertig sein. © Thorsten Eckert

Die Gerüstbauer setzen ein echtes Achtungszeichen. Denn sie lassen derzeit nicht einfach „nur“ ein Gerüst an der Nordfassade von Schloss Klippenstein in Radeberg wachsen, sondern sie starten damit ein Projekt, an dem in Radeberg schon seit etlichen Jahren gearbeitet wird: Schloss Klippenstein soll einen gläsernen Aufzug bekommen. Und die Gerüstbauer sind sozusagen die „Vorarbeiter“, damit dann ab Juli – so die Planungen – mit den Bauarbeiten begonnen werden kann.

„Bis Mitte des nächsten Jahres werden die Bauarbeiten laufen; anschließend geht es dann an die Parkgestaltung“, so Radebergs Bauamtsleiterin Uta Schellhorn. Denn auch der bisher ungenutzte Schlosspark ist Teil des Projektes. Läuft alles nach Plan, könnten Aufzug und Park im Frühjahr 2019 fertig sein. Passend also zum großen Stadtjubiläum „800 Jahre Radeberg“, das dann gefeiert wird.

Das Ganze soll dabei den Tourismus-Magneten Schloss Klippenstein noch ein wenig anziehender machen. Und deshalb hatte sich die Stadt um Fördermittel des sächsischen Wirtschaftsministeriums zur Tourismusförderung beworben. Und sie auch genehmigt bekommen. Immerhin exakt 834 106 Euro fließen dabei aus dem Ministerium in das Projekt, das insgesamt rund 1,4 Millionen Euro kosten wird.

Interaktiv und familienfreundlich

Geld, das helfen soll – und wird – das Radeberger Schloss auch überregional noch stärker ins touristische Blickfeld zu rücken als bisher. Denn schon jetzt hat sich das Schloss ja einen Namen erarbeitet, mit komplett neu gestalteten, modernen Dauerausstellungen zur Stadtgeschichte und zur Industrie-Historie Radebergs. Interaktiv – und nicht zuletzt familienfreundlich. Zudem sind hier immer wieder spannende und zum Teil auch spektakuläre Sonderausstellungen zu erleben. Durch den nun kommenden Aufzug wird es dann natürlich auch älteren oder behinderten Besuchern leichter, sich die Ausstellung in den auf dem Felsen thronenden Räumen anzuschauen.

Ein richtiger Hingucker dürfte dabei auch der Park werden, der bisher ein wenig stiefmütterlich behandelt wurde, weil zunächst die Sanierung und Modernisierung des historischen Gemäuers im Vordergrund stand. Immerhin runde zehn Millionen Euro hat die Stadt in den vergangenen Jahren in die Sanierung und die Museums-Neugestaltung fließen lassen. Nun sollen mithilfe der Fördermittel der Schlossteich eine Frischekur erhalten, die Ufermauer wird saniert und durch den Park soll zudem künftig ein Rundweg führen. Auch eine Möglichkeit zum Aufbau eines Veranstaltungszeltes soll es geben; wobei die Fläche auch „Open Air“ genutzt werden kann. Quasi eine Freilichtbühne in Kleinformat. Der Schloss-Förderverein hatte vor Jahren fast 10 000 Euro für die Planung von Aufzug und Park gesammelt – und das Geld der Stadt gespendet. Eine wichtige Anschubfinanzierung, die sich nun auszahlt.

Auszahlen soll sich das Ganze dabei auch für den Tourismus in Radeberg. Und der hat sich längst zu einem wichtigen wirtschaftlichen Standbein gemausert. „Wir können uns in Radeberg über gut 35 000 Übernachtungen pro Jahr freuen – Tendenz steigend“, machte zum Beispiel jüngst Radebergs Wirtschaftsreferent Marco Wagner deutlich. Rund 300 Betten in Hotels und Pensionen gibt es, zudem profitieren Gaststätten und Geschäfte.

