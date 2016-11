Startschuss für neuen Freitaler Neumarkt Die Umgestaltung des Vorplatzes beginnt nun doch schon Mitte Dezember – und wird wohl günstiger als geplant.

Auf dem Vorplatz des Neumarkts werden schon bald Bagger unterwegs sein. © K.-L. Oberthür

Der Freitaler Neumarkt bekommt in den nächsten Monaten ein neues Aussehen. Der Technische Ausschuss des Stadtrates hat am Donnerstagabend den Bauauftrag für das Projekt vergeben. Damit können nun die Arbeiten beginnen. Der Baustart ist für den 12. Dezember vorgesehen. Am 24. Mai des kommenden Jahres soll alles fertig sein. Es sollen neue Bänke und drei große Beete gebaut werden. Den Standplatz für die Weihnachtspyramide und den Weihnachtsbaum will die Stadt umgestalten. Der Springbrunnen bleibt aber erhalten und wird wieder repariert, die Wassertechnik modernisiert. Zwischen Vorplatz und Parkplatz soll ein langgestrecktes Pflanzbeet mit sieben Säulenkirschen als Abgrenzung dienen. An der linken Seite zum Hüttengrundbach deutet künftig eine Baumreihe die Grenzen des Neumarkts an. Zusätzlich zu den vier vorhandenen Kastanien werden neun Schnurbäume gepflanzt. Dafür entfallen auf dem derzeitigen Parkplatz sechs Plätze.

Der Neumarkt ist für die Stadtentwicklung wichtig, weil hier ein neues Stadtzentrum entstehen soll. Im City Center, direkt gegenüber dem Platz, wurde soeben die neue Zentralbibliothek eröffnen. Für das Areal am ehemaligen Sächsischen Wolf gleich nebenan will die Verwaltung bis Jahresende einen Investor für den Bau eines Centers mit Wohnungen, Büros und Läden gefunden haben.

Ursprünglich sollten die Bauarbeiten schon im Herbst dieses Jahres beginnen. Sie wurden aber noch einmal verschoben, weil die Kosten stiegen. Statt der geplanten 190 000 Euro rechnete die Stadt mit 328 000 Euro. Wie nun im Technischen Ausschuss bekannt wurde, sind die Arbeiten doch ein wenig günstiger. Der Auftrag geht an Freitaler Firma Arndt Brühl, die dafür rund 260 000 Euro erhält. Die Stadt rechnet damit, dass sie 185 000 Euro davon mit Fördermitteln bezahlen kann.

Nach dem Baustart am 12. Dezember werden zunächst Bäume und Sträucher gerodet, Beete abgerissen und einzelne elektrotechnische Anlagen abgebaut. Nach einer geplanten Weihnachts- und Winterpause von sechs Wochen beginnen dann die eigentlichen Bauarbeiten.

zur Startseite