Startschuss für Klosterhof-Sanierung Zittau bringt einen weiteren Schatz auf Vordermann. Das dauert zwei Jahre.

Der Zittauer Museumsdirektor Peter Knüvener steht an der Hermes-Statue in der Gruft von Karl Christian Besser. Die Grüfte im Klosterhof werden in den kommenden zwei Jahren umfassend saniert. © Rafael Sampedro

Die Gruft von Karl Christian Besser ist ein klassisches Beispiel, wie wohlhabende Bürger mit ihren Grabtempeln voller Stolz demonstrierten, dass sie angekommen waren und dazugehörten, erklärt Peter Knüvener. Besser, ein reicher Leinenkaufmann, handelte weltweit. Eine Inschrift an der großen Hermes-Statue in seiner Gruft, zu deren Füßen ein Leinenballen liegt, sagt, dass er „vielen Menschen Arbeit und Brot gab“. Besser stiftete zudem die Zittauer Jungfernlotterie, bei der jedes Jahr zwei Mädchen ausgelost wurden, die einen Beitrag zur Aussteuer bekamen. So half der weitgereiste, reiche Kaufmann armen Mädchen in der Stadt.

Der Museumschef bezeichnet den Klosterhof als „ein Monument der Zittauer Verbindungen in die Welt“. Von den Mauern des Heffterbaus, der Klosterkirche und des Dormitoriums umrahmt, ist der Innenhof mit seinen prächtigen Grüften eine Oase der Ruhe mitten in der Stadt. Entstanden nach einem Umbau im 17. Jahrhundert, als aus dem Kreuzgang des Klosters ein Friedhof wurde. Nicht irgendein Friedhof, sondern ein Prominentenfriedhof. Hier ließen sich vor allem wohlhabende „Neuzittauer“ bestatten, so wie Besser. Sie kamen nach Zittau, weil diese aufstrebende Stadt um 1700 beste Voraussetzungen für den Handel bot. Die reichen Kaufleute oder Gelehrten kamen aus Schlesien, Sachsen, Thüringen, Bayern und Schwaben.

Ein Blick in die Grüfte genügt jedoch, um zu erkennen, dass es höchste Zeit für eine Sanierung ist. Schon lange bröselt der Mörtel aus den Fugen. Prachtvoll geschmiedete Gitter, von mehreren Farbschichten verunstaltet, rosten vor sich hin. Wertvolle Skulpturen, Grabsteine und -tafeln sowie Kreuze vom Friedhof lagern in den Grüften auf dem Boden. Auch der Mars des gleichnamigen Brunnens vom Markt liegt dort. Das Original ist wegen seines schlechten Zustands im 19. Jahrhundert ausgewechselt worden. 30 bis 40 Statuen sind im Klosterhof, an und in den Grüften verteilt.

„Die hier abgelagerten Stücke kommen alle ins neue Depot“, kündigt Peter Knüvener an. Dort sollen die Exponate nach und nach restauriert werden, um sie später der Öffentlichkeit zu zeigen. In der Nesenschen Gruft steht eine aufwendig verzierte und bemalte Vitrine aus Holz. „Darin haben die Angehörigen Totenkronen ausgestellt“, sagt Knüvener. Die Totenkrone, ein Schmuckgegenstand, wurde bei der Bestattung jung verstorbener Lediger normalerweise auf oder in den Sarg gelegt. Symbolik, Prunk, egal wo man hinschaut.

Am Dienstag begannen nun die Restaurierungsarbeiten im Klosterhof. Die anlässlich der Habsburg-Ausstellung als zusätzlicher Fluchtweg errichtete Holztreppe an der Wand der Klosterkirche war inzwischen so marode, dass sie jetzt zurückgebaut wurde. Die Behelfslösung soll durch einen neuen, offenen Gang zwischen dem alten Depot und der Schausammlung ersetzt werden. Handwerker und Landschaftsgestalter aus der Region werden den Klosterhof sanieren und umgestalten. So soll auch der Kiesweg wieder entfernt und durch Rasen ersetzt werden. In zwei Jahren, nach Abschluss der Sanierung, werden die Grüfte in ihrer Substanz gerettet sein und würdig von der großen Geschichte der Stadt und ihrer Bewohner künden, sagt Knüvener.

Zum offiziellen Baubeginn trafen sich am Dienstag Thomas Krusekopf (parteilos), erster Stellvertreter des Oberbürgermeisters, die Partner der römisch-katholischen Pfarrgemeinde Hrádek nad Nisou, der Stadt Frydlant, der Gemeinde Oybin und der Stadt Zittau, weil die Sanierung des Klosterhofs durch die sächsisch-tschechische Kooperation „Gedächtnis in der Landschaft des Dreiländerecks“ finanziert wird. Insgesamt erhalten die Projektpartner in Hradek nad Nisou, Frydlant, Oybin und Zittau 1,4 Millionen Euro von der Europäischen Union. Rund 270000 Euro davon fließen aus dem Interreg-Programm „Hallo Nachbar„ in den Klosterhof.

Das Gerhart-Hauptmann-Theater nutzt den Klosterhof auch in diesem Sommer, während der Bauarbeiten, als Spielstätte. Ob das im kommenden Jahr, wenn die Grünanlagen umgestaltet werden, noch möglich sein wird, ist noch unklar, sagt Peter Knüvener.

zur Startseite