Startschuss für Jagd auf Kita-Fördergeld Das Haus der Sonnenkinder wird umgebaut. Wie viele Plätze entstehen, hängt vom Projekt ab. Das ist neu und modern.

Das gemeindeeigene Gebäude wird im unteren Bereich als Kita „Haus der Sonnenkinder“ genutzt. Das soll sich im nächsten Jahr ändern. Die Gemeinde braucht mehr Plätze. Deshalb soll die obere Etage umgebaut werden. Auch für den vorderen Außenbereich gibt es schon Pläne. © Dietmar Thomas

Ostrau/Kiebitz. In der Gemeinde Ostrau werden mehr Krippen- und Kindergartenplätze benötigt. Die Gemeinde hat dafür eine Lösung und die Räte stehen dahinter. Deshalb fasten sie den Grundsatzbeschluss, die Kindereinrichtung „Haus der Sonnenkinder“ in Kiebitz zu erweitern.

Die Gesamtkosten liegen voraussichtlich bei 278 000 Euro. Die Gemeinde will Fördergeld aus der Integrierten ländlichen Entwicklungsstrategie (Iles) der Lommatzscher Pflege, speziell aus der Projektförderung „Vitale Dorfkerne“, beantragen. „Um das Geld zu bekommen, herrscht das sogenannte Windhundprinzip – der Schnellste gewinnt. Die Gemeinde muss das Vorhaben am Anfang des Jahres einreichen, um Chancen zu haben“, so Dirk Schilling. Wenn alles passt, könnte die Förderung 208 000 Euro betragen. 70 000 Euro müssten die Gemeinde aus dem Haushalt 2018 aufbringen. Dem stimmten die Räte zu. Damit kann die Verwaltung beim Landratsamt eine sogenannte gemeindewirtschaftliche Stellungnahme beantragen. Die und der genehmigte Bauantrag sind Voraussetzungen, um das Geld zu bekommen.

Auch eine Planung muss vorgelegt werden. Die Verwaltung hatte im Amtsblatt einen sogenannten Aufruf auf Interessenbekundung veröffentlicht. Zwei Ingenieurbüros aus der Region meldeten sich. Die Entscheidung fiel auf das AFB Bauplanungsbüro Fischer aus Döbeln, aufgrund der brandschutzplanerischen Voraussetzungen, die bei der geplanten Maßnahme zwingend erforderlich sind. Zunächst hat das Planungsbüro den Auftrag für die Genehmigungsplanung erhalten. Gibt es grünes Licht von der Fördergeldstelle, erfolgen die Ausführungsplanung und die Ausschreibung des Vorhabens. „Ziel ist es, im Sommer nächsten Jahres mit den Bauarbeiten zu beginnen“, so Bürgermeister Dirk Schilling.

Mit dem Umbau des gemeindeeigenen Hauses in Kiebitz soll die Kapazität von bisher 30 Kindern auf mindestens 44 steigen. Bisher wird die Einrichtung nur im unteren Bereich genutzt. Lediglich ein Raum dient als Mehrzweck- und Sportzimmer und in einem weiteren befindet sich der Schlafbereich der Kindergartenkinder. Ein Teil der oberen Etage ist bereits teilweise saniert. Nun soll noch die Wohnung, die jetzt leer steht, aus- und umgebaut werden. Entstehen könnten Gruppenräume für 26 bis 36 Kindergartenkinder, die entsprechenden sanitären Anlagen, eine Garderobe und ein Zimmer für die Erzieherinnen.

„Wir waren schon mit dem Landesjugendamt vor Ort und haben der Sachbearbeiterin das Konzept vorgestellt“, so Dirk Schilling. Möglich ist zum Beispiel die Umsetzung des Modellprojektes „Offene Arbeit“. Bei diesem können die Kinder unter verschiedenen Angeboten je nach ihren Interessen auswählen. Wird das Projekt umgesetzt, können 36 Kindergartenkinder im Obergeschoss Platz finden.

„Es geht nicht nur um den Umbau im Haus, sondern auch um die Gestaltung des Vorgartens“, so Schilling. Der wird in einen öffentlich zugänglichen Teil und einen Garten für die Kita unterteilt. In diesem sollen unter anderem Hochbeete, ein Pfad der Sinne und ein Rondell entstehen. Dieser Bereich wird eingezäunt. Auch der sogenannte Rettungsweg, der sich entlang des Nachbargrundstückes befindet, soll in Ordnung gebracht werden. Der Spielplatz hinter dem Haus wurde bereits vom Bauhof in diesem Jahr komplett erneuert und ist auch für mehr Kinder ausreichend. Nur das Haus für die Außenspielgeräte muss noch saniert werden. Schilling spricht von einem Gesamtpaket, das geschnürt worden sei. Auch das Parkplatzproblem soll gelöst werden. An der Straße Zum Fleischerwinkel sollen Parkplätze entstehen.

