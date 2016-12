Startschuss für Dynamos neues Trainingszentrum Sachsen unterstützt den Bau eines Nachwuchsleistungszentrums in Dresden. In der Einrichtung sollen Profis von morgen das Kicken lernen. Doch der Bau im Ostragehege soll erst 2018 beginnen.

Als die Urkunde aus den Händen von Sachsens Innenminister in die von Dresdens Sportbürgermeister wechselt, lächelt Ralf Minge sichtlich zufrieden vor sich hin. Für seine Sportgemeinschaft Dynamo ist der Moment ein „Quantensprung“, sagt der Geschäftsführer im Anschluss. Denn die Übergabe der 1,9 Millionen Euro Fördergeld am Donnerstag bedeuten den offiziellen Startschuss für das neue Trainingszentrum des Fußball-Zweitligisten. Jahrelang hat der Verein nach einer sportlichen Heimat gesucht, weil die Bedingungen rund um die Spielstätte am DDV-Stadion alles andere als ideal und vor allem nicht mehr zeitgemäß sind. Im Ostragehege wird sie nun gefunden.

Inzwischen seien bei der Infrastruktur rund um einen Proficlub Standards normal, denen Dynamo seit Jahren hinterherhinkt. Man müsse dem endlich Rechnung tragen, um konkurrenzfähig zu bleiben, sagt Minge, der noch die Zeiten kennt, als er als aktiver DDR-Oberligaspieler auf einem brettharten Ascheplatz neben dem alten Stadionrund trainiert hat. Außerdem sind die derzeitigen Flächen im Großen Garten nur bis 2018 gemietet. Dort sind die Fußballer aus alter Gewohnheit eher geduldet als gern gesehene Nutzer. Viel lieber will der Eigentümer, der staatliche Schlösserbetrieb, auf der Wiese eine weitere Gleisschleife für die Parkeisenbahn bauen.

Das kann er auch, wenn Dynamo bis Ende 2019 mit seiner Profimannschaft sowie den Nachwuchsteams der U 19 und der U 17, die beide aktuell in der Bundesliga spielen, auf das über vier Hektar große Gelände umgezogen ist. Der Verein wird es zunächst mieten, selbst bewirtschaften und dann Schritt für Schritt kaufen.

Für den Bau ist die städtische Tochtergesellschaft für Immobilienwirtschaft (DGI) verantwortlich. Sie hat bisher 675 000 Euro in die Planung gesteckt. Insgesamt kostet das Projekt 15,4 Millionen Euro. Das Areal ist sensibel, nicht nur aufgrund der Anforderungen an den Naturschutz. In der Nachbarschaft stehen denkmalgeschützte Gebäude aus der Zeit, als Stadtbaurat Hans Erlwein auf dem Gelände bis 1910 den damals modernsten Schlachthof Europas errichten ließ, der auch noch einer der größten seiner Art war.

Hinter dem neuen Kühlhaus, das 1953 dazukam, erfolgt 2018 der Baustart. Weil Erlwein das Gebiet aufschütten ließ, ist es hochwassersicher, wie sich 2002 gezeigt hat. Angelegt werden sollen nebeneinander drei Trainingsplätze mit Wettkampfmaßen, davon zwei mit Naturrasen. Der mittlere bekommt Plastikhalme. Zwei Spielstätten können im Winter beheizt werden, an einem ist sogar eine kleine Tribüne vorgesehen. Ein Kleinfeld ergänzt das Angebot. Alle Plätze erhalten Flutlicht. Außerdem werden mehrere Anlagen für spezielle Trainingsmethoden gebaut, darunter das gute, alte Kopfball-Pendel, das Ralf Minge als ausgemachter Kopfballspezialist in seiner Glanzzeit selbst sehr geschätzt hat. Dazu kommen ein Fußballtennis-Platz und eine moderne Laufbahn mit Gefälle.

Hinter dem Kleinfeld wird ein dreigeschossiges Funktionsgebäude ohne Keller hochgezogen. Es wird 70 Meter lang, 16 breit und 13 hoch. Die Fassade wird modern sein, eher spartanisch und grau. Auffallen sollen dagegen Gestaltungselemente, die eindeutig einen Dynamo-Bezug haben. Wie genau die aussehen werden, steht noch nicht fest. Das Haus soll sich von den historischen Gebäuden in der Nachbarschaft abheben. Im Erdgeschoss wird es neben einem Empfangsbereich, Umkleidekabinen und einer Sauna auch eine Wäscherei geben. In der Etage darüber ziehen die Trainer ein. Dort werden zudem Kraft- und Gymnastik- sowie zwei Schulungsräume eingerichtet. Im Obergeschoss gibt es unter anderem einen Speisesaal mit angeschlossener Küche. Von der Dachterrasse lassen sich die Spieler beim Training beobachten.

Vis-à-vis der anderen Seite des Kleinfeldes wird ein Wirtschaftsgebäude gebaut, wo der Platzwart seine Arbeitsgeräte unterstellt. Für die Verkehrsanbindung ist bereits gesorgt. Die Straße, die zur Messe führt, kann mit genutzt werden. Außerdem befindet sich die Straßenbahnendhaltestelle in direkter Nachbarschaft.

Für die Stadt ist die Entwicklung ein Glücksfall, erklärt Sportbürgermeister Peter Lames (SPD). Es verschwindet nicht nur eine Brache, das Areal, das mit der neuen Ballsporthalle an der Yenidze beginnt, wird damit erweitert. Dynamo hat im Ostragehege bereits seine Nachwuchsakademie, sein Internat und nutzt das Sportschulzentrum. Im städtischen Haushalt ist das Geld für den Ausbau fest eingeplant.

Ralf Minge kann es kaum erwarten, bis der Ball im neuen Trainingszentrum rollt. „Es ist wichtig für die weitere Verzahnung der Profis mit dem Nachwuchs.“ Wenn die Bedingungen so modern sind, wird es auch leichter, die besten Talente längerfristig an Dynamo zu binden. Dafür sei die neue sportliche Heimat ein wesentlicher Bestandteil. Seine eigene sieht er künftig im Übrigen an „historischer Stelle“, erklärt Minge. Die Geschäftsstelle soll perspektivisch wieder von der Enderstraße zurück auf das Stadiongelände an der Lennéstraße ziehen. Dass der Verein dort das alte Steinhaus favorisiert, ist bereits bekannt. Auch dafür gibt es bereits vage Pläne. Doch Minge mahnt. Man habe inzwischen so vieles angeschoben, dass man aufpassen muss, sich nicht selbst zu überholen.

Grundriss der Entwurfsplanung

Grafik: Landschaftsarchitekturbüro Grohmann, Dresden

