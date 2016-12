Startschuss für die Kandidatensuche

Der Kreissportbund Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (KSB) und die Sächsische Zeitung suchen auch für dieses Jahr wieder die beliebtesten Sportler im Landkreis. Ab sofort können dafür Vorschläge für die Kategorien Sportlerin, Sportler und Mannschaft 2016 beim KSB eingereicht werden. Jeder kann mitmachen, nicht nur Vereine. Dazu reicht ein formloses Schreiben mit den Namen des Sportlers, der Sportlerin und der Mannschaft sowie dem jeweiligen Verein. Auch einzelne Vorschläge sind möglich.

Voraussetzung für eine Nominierung ist, dass die Kandidaten mindestens 18 Jahre alt und Mitglied in einem Sportverein im hiesigen Landkreis sind. KSB und SZ-Lokalsportredakteure werten alle Einsendungen aus. Dann startet die Umfrage. Die Gewinner werden bei der Sportgala am 1. April 2017 in Wilsdruff gekürt (WoVo/skl).

Vorschläge per E-Mail: johannsen@kreissportbund.net oder telefonisch unter 03501 4919015 entgegen.

