Startschuss für die Skisaison Der Lift an der Lausche geht ab Sonnabend in Betrieb. Dann kann auch erstmals unter Flutlicht gefahren werden.

Ein Bild von Anfang 2016: Rund zwanzig alpine Skisportler testeten den Lauschehang in Waltersdorf. Zu sehen sind die Zittauerin Steffi Donath, die mit dem damals fünfjährigen Sohn Marek auf die Abfahrt begab. © Thomas Eichler

Petrus hat ein Einsehen mit dem Alpinen Skivereins Lausche (ASVL), der den Lift an der Lausche in Waltersdorf betreibt: Die neue Skisaison kann beginnen. „Dank der Schneefälle und unserem Kunstschnee kann ab Sonnabend öffentlicher Liftbetrieb an der Lausche zu den regulären Zeiten stattfinden“, schildert Vereinsvorsitzender Tilo Knöbel. Die Piste ist schon gut präpariert. Der Parkplatz hinter dem Skiheim steht bereit und der Kiosk am Lift wird auch geöffnet sein, schildert er.

Und am Sonnabend kann auch zum ersten Mal in diesem Jahr unter Flutlicht gefahren werden. Der Lausche-Lift ist nun am Sonnabend und Sonntag von 9.30 bis 16 Uhr sowie täglich von Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr in Betrieb. Flutlichtfahren wird mittwochs, freitags und sonnabends von 16 bis 21 Uhr angeboten. Sollten es über mehrere Tage wieder wärmer sein, können die Liftzeiten auch über das Schneetelefon (03584135745) erfragt werden. (SZ/hg)

